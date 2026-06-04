Ivan u 'Milijunašu' odustao na 13. pitanju: Znate li vi odgovor?

Emisiju je otvorila Silvia Iva Miličević (28) iz Županje, inženjerka građevinarstva u području hidrotehnike. U slobodno vrijeme voli druženja, kvizove i filmove, a u pratnji joj je bila prijateljica Ena. Silvia je započela igru sa 150 eura i sva tri džokera iz prethodne emisije, a sigurnim odgovorima nastavila je graditi odličan rezultat. Na šestom pitanju točno je odgovorila da je Miley Cyrus zvijezda serije “Hannah Montana” i osvojila 300 eura.

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Na pitanju za 600 eura znala je da zlatni kipić Oscara u rukama drži mač, a potom je znala i da je Amsterdam grad čije kanale lokalci nazivaju “gracht”.

Posebno zanimljivo bilo je pitanje o kuharskoj kapi i broju nabora koji označava broj načina pripreme jednog jela. Iako je razmišljala o džokeru "pola-pola", odlučila je vjerovati sebi i točno odgovorila, riječ je bila o jajima, čime je osvojila 2.500 eura.

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Najviše neizvjesnosti donijelo je pitanje za prelazak drugog praga, povezano s knjigom “Alkemičar”. Silvia je najprije iskoristila džoker “zovi” koji je sugerirao odgovor "na njemačkom", ali bio je nesiguran pa je odlučila iskoristiti i džoker "pola-pola". Nakon što su ostali odgovori “na portugalskom” i “na talijanskom”, odlučila je vjerovati vlastitom osjećaju i pogodila da je roman izvorno napisan na portugalskom jeziku. Time je osigurala najmanje 5.000 eura.

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Na 11. pitanju publika joj je pomogla kod odgovora o glumcu koji je ponovio slavne uloge Kylea MacLachlana i Genea Wildera. Najviše glasova (57 %) dobio je Timothée Chalamet, a Silvia je odlučila poslušati publiku, čime je osvojila sjajnih 10.000 eura!

Foto: HRT

Na pitanju za 18.000 eura o mađarskim ovčarskim psima Silvia nije bila sigurna u odgovor pa je odlučila odustati. Rekla je da bi pokušala s odgovorom “puli”, no točan odgovor bio je “mudi”, što znači da je povukla odličan potez i kući otišla s 10.000 eura.

U vrući stolac nasuprot Tarika kao drugi natjecatelj sjeo je Ivan Marić (35) iz Zadra, profesor hrvatskog jezika i književnosti koji u slobodno vrijeme igra kvizove. U pratnji mu je bila djevojka Petra.

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Ivan je vrlo sigurno otvorio igru i s lakoćom prošao prvih pet pitanja za osvojenih 150 eura. Na šestom pitanju znao je da se u refrenu pjesme “Za dobra, stara vremena” Novih fosila najviše puta ponavlja riječ “dobra”, dok je na sedmom pitanju znao autora knjige “Tako je govorio Zaratustra", što mu je donijelo sveukupno 600 eura.

Na osmom pitanju o afričkim rijekama iskoristio je prvi džoker, pozvao je prijatelja koji mu je sugerirao odgovor “Kongo”, što se pokazalo točnim.

Foto: HRT

Nakon osvojenih 1.000 eura, Ivan je zapeo na devetom pitanju o pravilno napisanoj riječi. Prvo je iskoristio džoker "pola-pola", nakon čega su ostali odgovori C: oftamolog i D: buldožer, a potom je pitao i publiku koja je 70 % glasova dala za odgovor oftamolog, a njih 30 % je glasalo za odgovor buldožer.

Unatoč mišljenju publike, Ivan je odlučio poslušati sebe, odlučio se za odgovor buldožer i to mu je donijelo 2.500 eura.

Ivan je potom odgovorio točno na iduća tri pitanja i stigao do sjajnih 18.000 eura. Za prelazak drugog praga, znao je odgovor na nogometno pitanje o Cescu Fàbregasu.

Foto: HRT

Na pitanju vrijednom 10.000 eura znao je da John Maynard Keynes u djelu “Ekonomske posljedice mira” raspravlja o posljedicama Versailleskog mira.

Uslijedilo je i pitanje iz područja koje mu "leži", pa je tako Ivan znao da je Paul Thomas Anderson postavio na filmsko platno roman Uptona Sinclaira i dva romana Thomasa Pynchona, što mu je donijelo ukupno 18.000 eura.

Foto: HRT

Nakon sjajnog niza, Ivan je odustao na "nesretnom", 13. pitanju u kojem se tražila znamenita enciklika Pape Lava XIII. iz 1891. Da je igrao dalje rekao bi odgovor A: muškaraca i žena, a točan je D: kapitalista i radnika, pa sreća da je tako odlučio.