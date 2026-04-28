Ivan Zak predstavio 'Nostalgiju' u kojoj provodi svoje slušatelje kroz priče o ljubavi i sjećanju

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Ivan Zak predstavlja novi studijski album 'Nostalgija', izdanje koje donosi presjek emocija, iskustava i glazbenog sazrijevanja kroz godine karijere. Riječ je o albumu na kojem se nalazi 12 novih pjesama, prožetih prepoznatljivim pop izričajem, ali i svježijim, modernijim produkcijskim pristupom.

Tematski, 'Nostalgija' vodi slušatelja kroz priče o ljubavi, vremenu i sjećanjima, a među pjesmama se nalazi i već zapaženi singl 'Haljina bijela'.

Foto: PROMO

29.04. stiže i nova pjesma 'Ako se nekom daš', praćena videospotom, koja već sada budi veliki interes publike.

- Jako sam uzbuđen zbog izlaska albuma. Na ovim pjesmama radio sam dugo i s puno emocije. Vjerujem da će svatko u njima pronaći dio sebe i svoje priče - poručuje Ivan Zak.

Foto: PROMO

Povodom izlaska albuma, u subotu 16. svibnja u Zagrebu će se održati promocijski koncert na kojem će publika imati priliku među prvima uživo čuti nove pjesme i doživjeti atmosferu albuma na pozornici.

'Nostalgija' donosi spoj kontinuiteta i novog glazbenog poglavlja, potvrđujući Ivana Zaka kao jednog od najpostojanijih i najomiljenijih izvođača domaće pop scene. 

