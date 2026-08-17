Pipsi predstavljaju koncertnu verziju himne 'Dinamo ja volim'

Legendarna grupa PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS objavila je koncertnu verziju svoje jedne od najpopularnijih pjesama i himne Ba Blue Boysa 'Dinamo ja volim', a koja je snimljena na njihovom koncertu u zagrebačkom klubu Boogaloo.

- Ima pjesama koje misliš da si ih napisao, a one zapravo napišu tebe. Takve ti odmah zbrišu, kao da i nisu tvoje. Naučiš da je pjesma jedina važna, preko 30 godina u ovom slučaju dovoljno je da se i najtvrdoglaviji u to uvjeri. Originalna verzija 'Dinamo ja volim' iz '92. je šarmantna i neponovljiva, dugo me mučilo je li pametno dirati je. Ipak smatrao sam da je zaslužila ovodobno odijelo i produkciju. Zato smo je ponovo snimili live u rafalnom trodnevnom Boogaloou krajem 2024. – izjavio je autor pjesme i frontman Pipsa Dubravko Ivaniš.

Foto: Vedran Metelko

U prosincu 2024. bend je na tri dana preuzeo rezidenciju u Boogaloou. Na jednoj od tri rasprodane večeri zabilježena je danas objavljena snimka, a zanimljivost je da postoji i produžena verzija u kojoj je publika u klubu počela spontano pjevati pjesmu 'Jug' i 'izvukla' bend na bis koji uopće nije bio planiran. Ovu, koncertnu verziju 'Dinamo ja volim' snimio je Silvio Regvar, miksom i produkcijom se pozabavio Ivan Božanić.

Današnji datum objave, 17. kolovoza, odabran je ciljano, jer se taj dan vodi kao dan osnutka navijačke grupe Bad Blue Boys. Boysi ove godine slave 40 godina, a upravo Pipsi će biti jedan od četiri izvođača, uz Prljavo kazalište, Psihomodo Pop i Juru Stublića s grupom Film, na njihovom velikom, rasprodanom rođendanskom koncertu na stadionu Maksimir 30. kolovoza. Bit će to ujedno i njihovo posljednje pojavljivanje u Zagrebu do nastupa u Areni 10. travnja 2027.

Foto: Vedran Metelko

Live verzija 'Dinamo ja volim' od danas je dostupna na svim streaming servisima.