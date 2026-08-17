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LEGENDARNA PJESMA

Pipsi predstavljaju koncertnu verziju himne 'Dinamo ja volim'

Piše 24sata,
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Pipsi predstavljaju koncertnu verziju himne 'Dinamo ja volim'
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Foto: Vedran Metelko
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Grupa PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS donosi koncertnu verziju himne 'Dinamo ja volim' snimljenu na koncertu u zagrebačkom Boogaloou

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Legendarna grupa PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS objavila je koncertnu verziju svoje jedne od najpopularnijih pjesama i himne Ba Blue Boysa 'Dinamo ja volim', a koja je snimljena na njihovom koncertu u zagrebačkom klubu Boogaloo.

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- Ima pjesama koje misliš da si ih napisao, a one zapravo napišu tebe. Takve ti odmah zbrišu, kao da i nisu tvoje. Naučiš da je pjesma jedina važna, preko 30 godina u ovom slučaju dovoljno je da se i najtvrdoglaviji u to uvjeri. Originalna verzija 'Dinamo ja volim' iz '92. je šarmantna i neponovljiva, dugo me mučilo je li pametno dirati je. Ipak smatrao sam da je zaslužila ovodobno odijelo i produkciju. Zato smo je ponovo snimili live u rafalnom trodnevnom Boogaloou krajem 2024. – izjavio je autor pjesme i frontman Pipsa Dubravko Ivaniš.

Foto: Vedran Metelko

U prosincu 2024. bend je na tri dana preuzeo rezidenciju u Boogaloou. Na jednoj od tri rasprodane večeri zabilježena je danas objavljena snimka, a zanimljivost je da postoji i produžena verzija u kojoj je publika u klubu počela spontano pjevati pjesmu 'Jug' i 'izvukla' bend na bis koji uopće nije bio planiran. Ovu, koncertnu verziju 'Dinamo ja volim' snimio je Silvio Regvar, miksom i produkcijom se pozabavio Ivan Božanić.

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Današnji datum objave, 17. kolovoza, odabran je ciljano, jer se taj dan vodi kao dan osnutka navijačke grupe Bad Blue Boys. Boysi ove godine slave 40 godina, a upravo Pipsi će biti jedan od četiri izvođača, uz Prljavo kazalište, Psihomodo Pop i Juru Stublića s grupom Film, na njihovom velikom, rasprodanom rođendanskom koncertu na stadionu Maksimir 30. kolovoza. Bit će to ujedno i njihovo posljednje pojavljivanje u Zagrebu do nastupa u Areni 10. travnja 2027.

Foto: Vedran Metelko
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Live verzija 'Dinamo ja volim' od danas je dostupna na svim streaming servisima.

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