Ivana Banfić: 'Nije mi žao što sam se maknula sa scene...'

Megadance party, koji se nakon dvije godine vratio u petak u Arenu Zagreb, oduševio je krcatu dvoranu donoseći sa sobom ne samo plesnu energiju, nego i val nostalgičnih uspomena na domaću dance scenu devedesetih. Dok su tad mladi zaljubljenici u glazbu “otkidali” na underground ritmove i veselice, dance hitovi osvajali su radiopostaje i TV top liste. Baš kao što danas trap i moderni žanrovi privlače mlade, dance scena devedesetih neosporno je utjecala i povezivala cijelu generaciju. Jedna od glavnih zvijezda večeri bila je Ivana Banfić (56), poznatija kao I Bee. Njezini evergreen hitovi rasplesali su šaroliku publiku svih generacija u najvećoj “diskoteci” u Hrvatskoj.

Foto: mare milin

Osim što je posjetitelje vratila u prošlost svojim hitovima kao što su "Šumica", "Cigareta", "Nag", "Godinama"..., I Bee se vratila i izgledom u devedesete, točnije 1996., kad je "furala" kratku, plavu kosu. Na pozornicu zagrebačke Arene izašla je u crvenom korzetu i kratke, platinastoplave frizure, što je izazvalo veliko iznenađenje među njezinim obožavateljima.

- Neopisiva je sreća kad te nazove idol iz djetinjstva i predloži ti suradnju. U tom trenutku vrate se svi snovi, uspomene i dječačke nade koje nikad nisu nestale. S ponosom i zadovoljstvom kažeš 'da', ali uz samo jedan uvjet - da te ponovno pretvorimo u I Bee. Jer neke legende ne blijede. One se ponovno rađaju. A snovi iz djetinjstva se nikad ne zaboravljaju. Oni se ostvaruju - tako je modni dizajner Marko Grubnić "razotkrio" tajnu novog izgleda Ivane Banfić.

- Jako sam se veselila nastupu te bila baš uzbuđena i sretna. Ja to volim - volim taj zvuk i taj vibe.

Zagreb: I Bee nastupala na Megadance partyu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Oduševila sam se publici, znala sam da ćemo se svi zajedno sjajno zabaviti, podijeliti sreću i energiju, zaplesati i jednostavno uživati. Radovala sam se i susretu s nekim ljudima koje nisam dugo vidjela, prisjećanju prošlih vremena i anegdota. Ja sam još ona ista I Bee u srcu, samo s malo više životnog iskustva - osvrnula se I Bee na koncert koji je još jednom pokazao kako glazba devedesetih još itekako živi.

Dance scena devedesetih, tvrdi Ivana, nikad nije nestala.

- Dance devedesetih se ne može 'vratiti' jer on nikad nije nestao. Te su pjesme tu otkako su nastale i postale hitovi. Ostale su u srcima publike koja je rasla sa mnom, a ta ista publika prenijela je tu glazbu svojoj djeci i novim generacijama - smatra pjevačica.

Na početku karijere, dodaje, nije mogla predvidjeti da će njezini hitovi zadržati istu snagu desetljećima kasnije. No iako joj je karijera bila intenzivna i uspješna, u jednoj fazi života došao je trenutak kad je Ivana osjećala potrebu za pauzom.

Foto: DAVORIN VISNJIC/PIXSELL

- Dođu trenuci kad podvučeš crtu i zapitaš se: 'Što bih još voljela doživjeti, koja nova iskustva imati'. Profesionalno sam se glazbom bavila od 17. do 36. godine bez praktične pauze - turneje, putovanja, svaki dan drugi grad, drugi hotel. Trebalo mi je da malo stanem i udahnem. To se dogodi svakome, bez obzira na profesiju. Poželjela sam nešto potpuno drukčije i danas sam zahvalna na tom periodu - prisjeća se Banfić.

Tijekom tih godina posvetila se radu s mladima i radu na sebi. Vodila je školu pjevanja, radionice osvještavanja kroz glas i pjevanje u prirodi, pomagala ljudima da pronađu svoj glas i budu sretniji. Završila je četverogodišnje školovanje psihologije, uživala u majčinstvu i obiteljskom životu.

Foto: BORIS ŠTAJDUHAR

Danas je njezin profesionalni put, ali i obiteljski život sasvim ispunjen. Preselila se na selo, u Staru Drenčinu kraj Siska, gdje je s dugogodišnjim prijateljem iz djetinjstva, i u konačnici suprugom, Krunom Ladišićem uredila njegovu djedovinu. Par se vjenčao 2008. godine te su dobili sina Jana, ostvarujući njezin najveći san - majčinstvo. Osim toga, Ivana se bavila i poljoprivredom. Uzgoj organskog voća i povrća, vlastita zimnica i dijeljenje viška proizvoda prijateljima bili su način povezivanja s prirodom i uspostavljanja ravnoteže između privatnog života i karijere.

- Puno sam toga radila s ljudima, ali i za sebe. Kad pogledam unatrag, to je bio vrlo bogat i lijep period - iskrena je I Bee. No glazba je u njezinu životu cijelo vrijeme bila prisutna i "držala je za ruku". Prošle godine objavila je singl "Ima dima" u suradnji s Davorom Devčićem i Lukom Bulićem. A, kako kaže, gdje ima vatre, ima i dima.

Foto: DAVORIN VISNJIC/PIXSELL

- Apsolutno. U meni još ima životne iskre i vatre u srcu. Puno toga još želim i mogu. Pjesma je nastala u suradnji s Davorom Devčićem, koji je glazbeno obilježio I Bee i dance 90-ih, te s Lukom Bulićem, koji je napisao tekst. Želja nam je bila stvoriti jednostavnu, veselu pjesmu u duhu devedesetih, ali sa zvukom današnjice. Taj spoj. Nama se sviđa, publici se sviđa i to nam je najvažnije - zadovoljna je Ivana, koja pjesme stvara svojim tempom i po osjećaju.

U rukavu joj je trenutačno i novi singl, “Svemir pleše”, koji je već gotov i spreman za izlazak, još jedanput u suradnji s Devčićem i Bulićem, dok Ivana nastavlja pjevati i pridonositi našoj glazbenoj sceni. Kad se osvrne unatrag na dugogodišnju karijeru, svjesna je bogate ostavštine koju je stvorila, a najdraže joj je kad joj vjerni obožavatelji izraze podršku koja traje svih ovih godina.

Foto: Instagram

- Mislim da sam puno toga napravila, mnogo hitova, singlova, 12 albuma, nastupala sam u svim mogućim dvoranama i stadionima, nema kluba u kojem nisam pjevala. Ali znate što mi je najljepše od svega? Kad me ljudi prepoznaju u dućanu ili na ulici i kažu mi da se sjećaju koncerta na kojemu su bili prije 20 i više godina te da su tad doživjeli nešto lijepo što nikad nisu zaboravili. Zagrle me i to je to. Ako moram mjeriti što je za mene uspjeh, to nisu novac, priznanja ni titule. Uspjeh je ono što si ostavio u srcima ljudi. To je moja ostavština - zaključuje svestrana Ivana, koja je još jedanput pokazala zašto je publika voli na posljednjem Megadance partyju, koji je publiku podsjetio na vrijeme kad je dance bio kultura, stil života te zajednička strast i energija koji su oblikovali cijelu generaciju.