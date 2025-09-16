I Bee pali neke nove vatre pjesmom ‘Ima dima’, a otkriva nam kako je seoski mir odlučila začiniti estradnom bukom i dimom
Ivana Banfić za 24sata: Autor 'Šumice' stoji i iza moje nove pjesme. Godine? Prihvaćam ih
Ne živi u Zagrebu, ne trči za trendi temama, ne objavljuje pjesme svake godine. Ipak, kad Ivana Banfić (55) odluči javiti se, zna se da ima što reći ili otpjevati. Nova pjesma, 'Ima dima', samo je dio priče. Onaj drugi dio odvija se daleko od pozornice, u Staroj Drenčini, selu kraj Siska, gdje su svakodnevica šetnje, vrt, glazba, obitelj, kuhanje i tišina. Sve ono što se nekad možda činilo nemogućim dok je vozila na relaciji koncert - hotel.
