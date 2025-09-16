Obavijesti

Show

Komentari 2
Od života pod reflektorima do života u selu PLUS+

Ivana Banfić za 24sata: Autor 'Šumice' stoji i iza moje nove pjesme. Godine? Prihvaćam ih

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 5 min
Ivana Banfić za 24sata: Autor 'Šumice' stoji i iza moje nove pjesme. Godine? Prihvaćam ih
Foto: MARE MILIN

I Bee pali neke nove vatre pjesmom ‘Ima dima’, a otkriva nam kako je seoski mir odlučila začiniti estradnom bukom i dimom

Ne živi u Zagrebu, ne trči za trendi temama, ne objavljuje pjesme svake godine. Ipak, kad Ivana Banfić (55) odluči javiti se, zna se da ima što reći ili otpjevati. Nova pjesma, 'Ima dima', samo je dio priče. Onaj drugi dio odvija se daleko od pozornice, u Staroj Drenčini, selu kraj Siska, gdje su svakodnevica šetnje, vrt, glazba, obitelj, kuhanje i tišina. Sve ono što se nekad možda činilo nemogućim dok je vozila na relaciji koncert - hotel.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao
Prije idol, sad sjena

FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao

Mickey Rourke danas slavi 73. rođendan. Nekad je bio simbol holivudskog seksipila, glumac za kojim su uzdisale milijuni žena, ali danas više izaziva šok i zgražanje. Razlog nije samo prolazak vremena, nego niz plastičnih operacija i botoksa kojima si je, kako i sam priznaje, uništio izgled. 'Većinom toga sam pokušavao ispraviti štetu uzrokovanu boksom, ali odabrao sam pogrešnog kirurga da mi ponovno sastavi lice', rekao je jednom prilikom.
'Rat dekoltea': Koja je dama pobijedila na crvenom tepihu?
VRUĆA KONKURENCIJA

'Rat dekoltea': Koja je dama pobijedila na crvenom tepihu?

I ove godine crveni tepih Emmyja poslužio je kao modna pista na kojoj su slavne dame pokazale svoje najbolje haljine, ali i poprsje. Glavni favorit publike bila je Sydney Sweeney

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025