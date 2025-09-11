Obavijesti

SAMO JAKO I BEZ PREDAJE

Ivana je napustila Život na vagi, ali ne i plan da promijeni život: Od sutra startam, nema grešaka

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Trenutačno je kod kuće čekaju djeca i posao, no odlučna je da neće odustati. Smatra da će joj izvan realityja biti lakše zbog okoline i opuštenosti

Ivana (37)  je u prošloj epizodi napustila show 'Život na vagi'. Gubitak od svega 1,4 kilograma nije bio dovoljan da je zadrži u kući, pa se od ostalih oprostila uz suze i poruke podrške. Iako je crvena linija odlučila, Ivana je ispričala kako ovaj odlazak za nju nije kraj, već tek početak nove životne faze.

Foto: RTL

- Nisam se baš najbolje snašla u showu jer mi treba puno vremena da se opustim i da budem prirodna. Prvi tjedan mi je bilo stresno, sve mi je to novo, promjena, treninzi, prehrana, a drugi tjedan sam se počela malo opuštati, ali je još uvijek bio neki grč u meni - započela je Ivana.

- Nadam se da sam ostavila pozitivnu vibru u kući iako se nisam opustila i dalje sam htjela biti pozitivna, ali ovo nisam bila ja, kao što budem u svojoj okolini. Inače sam veseljak i zabavna, sve je na šalu, a tu sam imala tremu i stres i dosta sam to ozbiljno shvatila. Ovo meni nije bila zafrkancija, ovo mi je životno iskustvo - nastavila je.

SUZE I EMOCIJE U EMISIJI Neočekivani odlazak iz 'Života na vagi': 'Mislim da bi mogao on prvi izgubiti 100 kilograma'
Neočekivani odlazak iz 'Života na vagi': 'Mislim da bi mogao on prvi izgubiti 100 kilograma'

Iako se od showa morala pozdraviti, otkrila je da je s gubitkom kilograma zapravo zadovoljna.

- Skinuti pet kilograma u dva tjedna je odličan osjećaj. Žao mi je što sam ispala, ali tih pet kilograma mi je velik vjetar u leđa za nastaviti tim tempom vani. Drago mi je da sam se uopće pokrenula - priznala je Ivana.

- Odmorit ću se jednu noć, odspavati i drugi dan planiram obaviti shopping kako bi si nove namirnice uvela u prehranu. Odmah od sutra startam. Nema pogrešaka po tom pitanju, a onda bi si otišla u teretanu, nastaviti ovaj tempo da se tijelo ne bi ohladilo, da ne prolazim ponovno kroz upalu mišića koju sam imala u ova dva tjedna. Želim nastaviti i možda neću moći odmah dva treninga u danu, ali ću pokušati dokle god ne budem išla na posao. Kad krenem raditi, vjerojatno ću to morati smanjiti na jednom dnevno. Vidjet ćemo. Ne planiram stajati. Djeca će pasti u nesvijest kad shvate što im mama ide kupiti, bit će jako iznenađeni - otkrila je Ivana.

Foto: RTL

Posebno je pohvalila i trenera Edu.

- Najljepše iskustvo bilo mi je trenirati kod Ede. Njegova energija, njegovo savjetovanje mi je bilo vrh vrhova. U trenucima sam ispala malo i smotana. Tolika čast mi je bila kad bi me pohvalio - rekla je Ivana.

ŽIVOT NA VAGI Antonija se prva oprostila od 'Života na vagi': Evo koliko su kandidati 'lakši' nakon 7 dana
Antonija se prva oprostila od 'Života na vagi': Evo koliko su kandidati 'lakši' nakon 7 dana

Podsjetimo, Ivana je u show došla sa 137,7 kilograma, a na prvom vaganju izgubila je 3,5 kilograma, odnosno, 2,5% tjelesne mase. U show se prijavila jer želi ponovno uživati u životu sa svojom djecom, tinejdžerima od 12 i 14 godina. Prije tjedan dana show je, kao prva u novoj sezoni, napustila povratnica Antonija.

Foto: RTL

