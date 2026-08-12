Ivana Knoll na Ibizi partijala bivšom Victorijinom anđelicom: Pozirale zajedno u zagrljaju

Najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i DJ-ica objavila je na svom Instagramu fotografiju sa svjetski poznatom manekenkom Stellom Maxwell (36). Ivana Knoll (33) i Maxwell zabavljale su se u klubu UNVRS na Ibizi, a na fotografiji poziraju zagrljene. Ivana je objavu popratila srcem i pjesmom 'Bad Angel'.

Foto: Instagram

Maxwell je bivša Victorijina anđelica, a tijekom karijere surađivala je s mnogim poznatim dizajnerima i brendovima Alexandera McQueena, Karla Lagerfelda, Roberta Cavallija...

Rođena Belgijka otvoreno je govorila o svojoj seksualnosti, odnosno o tome da je seksualno fluidna. U ljubavnom smislu ju se povezivalo s pjevačicom Miley Cyrus s kojom je fotografirana u strastvenom poljupcu, a nekoliko godina bila je u vezi i s glumicom Kristen Stewart.Tijekom 2019. bila je i u kratkoj vezi s Liamom Payneom iz benda One Direction.



