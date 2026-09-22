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Ivana Knoll na nastupu u New Yorku pokazala tange, ugledala se na Severinu i Kim Kardashian

Piše 24sata,
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Ivana Knoll na nastupu u New Yorku pokazala tange, ugledala se na Severinu i Kim Kardashian
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Foto: Instagram
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Naša poznata navijačica i DJ-ica Ivana Knoll, umjetničkog imena Knoll Doll, prvi je put nastupila u New Yorku, a za tu je prigodu odlučila pokazati tange ispod tajica

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Najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i DJ-ica objavila je na svom Instagramu fotografiju s nedavnog nastupa u New Yorku, a pažnju su ukrale crne tange koje je Ivana Knoll podigla visoko iznad tajica. Gore je nosila crni grudnjak te duge crne rukave, a neobična odjevna kombinacija stopila se s njenom crnom kosom. 

"New York, kakva večer! Hvala svima koji su došli na moj prvi nastup u New Yorku i učinili moj „after-party” u backstageu, uoči rođendana, tako nezaboravnim", napisala je Knoll uz fotografije. U drugoj objavi naglasila je kako su 'razvalili', a u prvom su planu tangice.

Knoll se, izgleda, odlučila na sličan stajling kakvog je nedavno 'isfurala' i Severina u svom sportu za pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)', barem što se tangica tiče. 

No Severina je nosila popularne Gucci tange, koje su u vrhu prodaje još od 1997. godine kada ih je za Gucci dizajnirao Tom Ford.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Upravo te tange sada ponovno osvajaju poznate dame, ali i društvene mreže. Nedavno ih je nosila i Kim Kardashian, koja se u njima fotkala na brodu. Trendu nije odoljela ni Hailey Bieber, koja ih je nosila prošle godine na crvenom tepihu. Davno je te iste Gucci tange među prvima 'isfurala' na modnoj pisti manekenka Kate Moss, a američki model i glumica Lory Harvey također je ljubiteljica ovih tangi, pa ih je nosila na snimanju za Playboy.

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Foto: instagram
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