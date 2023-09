Ivana Knoll: 'Napala me ispred kafića zbog dečka. Rekla je da će me ubiti. Došla je i policija'

Najvatrenija navijačica Ivana Knoll (30) požalila se na neugodnu situaciju koja joj se dogodila u jednom restoranu. Naime, Ivanu je napala druga žena.

- Napala me nepoznata žena dok sam pila čaj sa svojim prijateljima. Mislila sam da mi ovdje ne treba osiguranje. Napala me jer me njezin dečko pogledao kada sam ušla u kafić - započela je.

- Čekala me tri sata ispred kafića, a onda me napala. Nisam ju niti primijetila u kafiću. Na sreću, moji prijatelji su je zaustavili i maknuli je od mene. Nisu je mogli držati. Govorila je da će me ubiti. Ubrzo je došla policija i privela ju. Drage žene, želim vas pitati što vam se događa? - pitala je Knoll.

Foto: Instagram

- Kako možete biti toliko zle i ljubomorne? Zašto ne možete razumjeti da postoji žena koja je ljepša, mlađa, zgodnija, pametnija, jača i uspješnija od drugih. Nisam sada u pitanju ja, niti vi i čim to shvatite i počnete postajati najbolja verzija sebe prestat ćete biti ljubomorne - nastavila je.

- Nemojte određivati vašu vrijednost prema muškarcu - oni su tu da vam budu podrška ili da vam prouzrokuju glavobolju - to ovisi o vašim izborima, ali sigurno ne određuju vašu vrijednost - zaključila je.