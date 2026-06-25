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Ivana Knoll otkrila je koji ju je nogometaš uspio najviše impresionirati: 'Poseban je'

Piše 24sata,
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Ivana Knoll otkrila je koji ju je nogometaš uspio najviše impresionirati: 'Poseban je'
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Foto: Instagram

Najpoznatija hrvatska navijačica je tijekom godina upoznala mnoga velika nogometna imena

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Iskreno, od svih igrača koje sam upoznala, jedini kojeg stvarno posebno volim kao osobu je Erling Haaland, otkrila je najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll za Talksports.

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Knoll, koja je tijekom godina upoznala mnoge svjetske nogometne zvijezde, otkrila je i s kojim je igračima ostala u dobrim odnosima te zašto je upravo norveški golgeter na nju ostavio najjači dojam.

- Poznajem Viniciusa, upoznala sam Haalanda, poznajem i Rafaela Leãa. Svi su stvarno dragi dečki i ne mogu reći ništa loše o njima - rekla je.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

Posebno ju je, kaže, oduševio Haaland, ali i njegovo društvo.

- Mislim da su zaista jako dobri ljudi - zaključila je Knoll.

Ivana Knoll već godinama prati hrvatsku reprezentaciju na najvećim nogometnim natjecanjima, a tako je i na Svjetskom prvenstvu 2026. Ovoga puta put u SAD i Kanadu iskoristila je i za poslovni angažman pa je dan prije prve utakmice Hrvatske nastupila kao DJ-ica na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Publika je skakala u ritmu glazbe koju je puštala, a Knoll je za nastup odabrala minijaturni komplet s hrvatskim kockicama koji je privukao mnoge poglede. Već sljedeći dan preselila se na tribine, gdje je nastavila bodriti 'vatrene', a za utakmicu je odjenula još odvažniju kombinaciju, top koji je prekrivao tek strateška mjesta iskombinirala je s vrućim hlačicama.

No to joj, čini se, nije bilo dovoljno, pa je kožu dodatno premazala uljem. Sjala je na tribinama, a fotografi su je snimali. Izmjenjivala je poze, a jedan je Englez u nevjerici gledao prizor ispred sebe. Sudeći prema izrazu njegova lica, na trenutak je možda zaboravio i na utakmicu zbog koje je stigao na stadion.

Ivana Knoll pozirala uoči početka utakmice Engleska - Hrvatska
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

Nekoliko dana kasnije u Torontu, gdje je Hrvatska igrala protiv Paname, odlučila se za nešto ležernije izdanje. Knoll Doll odjenula je grudnjak s hrvatskim kockicama i traperice, a kombinaciju je upotpunila trakom s istim uzorkom.

Ovo joj je već četvrto Svjetsko prvenstvo.

- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno, a ranije je priznala da će uz hrvatsku reprezentaciju ostati do kraja natjecanja.

Foto: Instagram

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