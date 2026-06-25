Ivana Knoll otkrila je koji ju je nogometaš uspio najviše impresionirati: 'Poseban je'

Iskreno, od svih igrača koje sam upoznala, jedini kojeg stvarno posebno volim kao osobu je Erling Haaland, otkrila je najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll za Talksports.

Knoll, koja je tijekom godina upoznala mnoge svjetske nogometne zvijezde, otkrila je i s kojim je igračima ostala u dobrim odnosima te zašto je upravo norveški golgeter na nju ostavio najjači dojam.

- Poznajem Viniciusa, upoznala sam Haalanda, poznajem i Rafaela Leãa. Svi su stvarno dragi dečki i ne mogu reći ništa loše o njima - rekla je.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

Posebno ju je, kaže, oduševio Haaland, ali i njegovo društvo.

- Mislim da su zaista jako dobri ljudi - zaključila je Knoll.

Ivana Knoll već godinama prati hrvatsku reprezentaciju na najvećim nogometnim natjecanjima, a tako je i na Svjetskom prvenstvu 2026. Ovoga puta put u SAD i Kanadu iskoristila je i za poslovni angažman pa je dan prije prve utakmice Hrvatske nastupila kao DJ-ica na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Publika je skakala u ritmu glazbe koju je puštala, a Knoll je za nastup odabrala minijaturni komplet s hrvatskim kockicama koji je privukao mnoge poglede. Već sljedeći dan preselila se na tribine, gdje je nastavila bodriti 'vatrene', a za utakmicu je odjenula još odvažniju kombinaciju, top koji je prekrivao tek strateška mjesta iskombinirala je s vrućim hlačicama.

No to joj, čini se, nije bilo dovoljno, pa je kožu dodatno premazala uljem. Sjala je na tribinama, a fotografi su je snimali. Izmjenjivala je poze, a jedan je Englez u nevjerici gledao prizor ispred sebe. Sudeći prema izrazu njegova lica, na trenutak je možda zaboravio i na utakmicu zbog koje je stigao na stadion.

Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

Nekoliko dana kasnije u Torontu, gdje je Hrvatska igrala protiv Paname, odlučila se za nešto ležernije izdanje. Knoll Doll odjenula je grudnjak s hrvatskim kockicama i traperice, a kombinaciju je upotpunila trakom s istim uzorkom.

Ovo joj je već četvrto Svjetsko prvenstvo.

- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno, a ranije je priznala da će uz hrvatsku reprezentaciju ostati do kraja natjecanja.