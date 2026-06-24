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PONIJELA JE ATMOSFERA

VIDEO Ivana Knoll u grudnjaku uzela megafon u ruke, navijači je nisu podržali: 'Ne može'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
VIDEO Ivana Knoll u grudnjaku uzela megafon u ruke, navijači je nisu podržali: 'Ne može'
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Foto: Instagram/Ivana Knoll

Na ulicama Toronta naši navijači zagrijavali su se za utakmicu protiv Paname, a među njima je bila i Knollica, no nije ostvarila svoj naum

Admiral

Naša vatrena navijačica Ivana Knoll u Toronu je gledala utakmicu Hrvatske protiv Paname, a prije početka u gradu se družila s drugim navijačima dok su čekali ulazak na stadion. Orila se pjesma, vijorila zastava, pa je takva atmosfera ponijela Knollicu koja je uzela megafon i zamolila ostatak navijača da otpjevaju jednu pjesmu po njenom izboru. 

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Foto: Instagram/Ivana Knoll

"Može jedna za mene", pitala je Knoll kroz megafon, no nije dobila odgovor kakav je očekivala.

"Ne može", čuo se odgovor sa strane, a kada je shvatila da su navijači već krenuli pjevati dalje, odustala je od svog nauma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, Ivana Knoll postala je poznata zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima. Utakmice je sa stadiona počela gledati 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata.

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