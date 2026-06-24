VIDEO Ivana Knoll u grudnjaku uzela megafon u ruke, navijači je nisu podržali: 'Ne može'

Naša vatrena navijačica Ivana Knoll u Toronu je gledala utakmicu Hrvatske protiv Paname, a prije početka u gradu se družila s drugim navijačima dok su čekali ulazak na stadion. Orila se pjesma, vijorila zastava, pa je takva atmosfera ponijela Knollicu koja je uzela megafon i zamolila ostatak navijača da otpjevaju jednu pjesmu po njenom izboru.

"Može jedna za mene", pitala je Knoll kroz megafon, no nije dobila odgovor kakav je očekivala.

"Ne može", čuo se odgovor sa strane, a kada je shvatila da su navijači već krenuli pjevati dalje, odustala je od svog nauma.

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Podsjetimo, Ivana Knoll postala je poznata zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima. Utakmice je sa stadiona počela gledati 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata.