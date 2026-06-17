Ivana Knoll poručila: 'Ne igram na malo, idemo do finala'

U Dallasu je u noći na srijedu po hrvatskom vremenu bila parada američko-hrvatskog prijateljstva, i to uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Na paradi je bilo nekoliko tisuća navijača, ali i poznata lica, među kojima su Ivana Knoll, ministar Damir Habijan...

A za hrvatske navijače nastupili su i popularna Tatjana Cameron Tajči te Ante Gelo u Fair Park fan-zoni, jednoj od službenih navijačkih zona Svjetskog prvenstva.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

- Malo nam je vruće, tako da su se navijači odlično držali. Krasni su, spremni su 100 posto za utakmicu - izjavila je Tajči.

Pjevačica već godinama živi u SAD-u, dodala je da je vrlo sretna što je Svjetsko prvenstvo stiglo upravo tamo.

- Svi moji prijatelji navijaju za Hrvatsku! Naravno da bih htjela da Hrvatska pobijedi, ali veseli me vidjeti da svi slavimo taj sportski duh - istaknula je.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

- Slavimo to što može biti iz jednog potencijala. To je inspiracija i mladim generacijama i oni koji sanjaju velike snove koje često drugi žele obeshrabriti. Hrvatska ima priliku pokazati da je sve moguće - rekla je.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

U Dallasu je i glumica Jelena Perčin, koja je došla podržati svojeg partnera Antu Gelu. Osim komentiranja prvenstva, osvrnula se na seriju "Divlje pčele", u kojoj glumi.

Na pitanje kad kreću nove epizode rekla je: "Moramo premostiti ljeto, kad prođu godišnji odmori... Krajem ljeta nastavljamo s emitiranjem. Gledatelji zovu, pišu, ne sviđa im se pauza, malo bi skratili... U rujnu će krenuti i veselimo se novim izazovima ekipe u Vrilu".

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Naravno, bez Ivane Knoll ne bi ovo prvenstvo bilo potpuno.

- Velika su očekivanja. Ja nikad ne igram na malo. Nastupala sam kao DJ-ica na Fifa fan festivalu u LA-u. Što god da bude, ostajem do kraja. Očekujem finale - rekla nam je razigrana Ivana Knoll.

Dugo je Ivana uz "vatrene", a evo što je odgovorila na pitanje ima li među reprezentativcima pratitelja na svojim društvenim mrežama.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

- Neke sam primijetila da mi gledaju story ili pišu. Ali znaju oni to - rekla nam je Ivana Knoll u Dallasu.

Ovo je za nju već četvrto svjetsko prvenstvo. Bila je u Brazilu, Rusiji i Katru.

- U Brazilu je bilo loše zbog rezultata, ali atmosfera je bila sjajna. U Rusiji je bio najbolji rezultat, a prvenstvo u Katru za mene je bilo nešto posebno - objasnila je Knoll.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ranije se osvrnula i na atmosferu u Los Angelesu, gdje je puštala muziku na partyju u navijačkoj zoni, bilo je to na "američkom otvaranju" prvenstva, odnosno na utakmici SAD-a i Paragvaja (4-1). Knoll je tad stala za DJ pult i pokazala da se posljednjih godina sve ozbiljnije snalazi i u glazbenom svijetu. Okupljena publika plesala je uz njezine house i techno ritmove, a energija s pozornice prelila se i među navijače koji su se ondje okupili uoči utakmica Svjetskog prvenstva.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

- Ale ale ale! Idemooo! - poručila je uz snimku nastupa.

Nakon utakmice Hrvatske i Engleske, Knoll će opet stati za DJ pult na službenom after partyju u Dallasu. Zahvaljujući dojmljivim navijačkim kombinacijama, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica, a od tada redovito prati hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima i sportskim događajima.

- Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto svjetsko prvenstvo. Bila sam u Brazilu, Rusiji i Katru, a sad i u Americi, što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području na kojem danas živim - rekla je navijačica nedavno za Net.hr.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Za ovogodišnje natjecanje objavila je i pjesmu "We Are The People".

- Htjela sam napraviti pravu stadionsku himnu koju ljudi mogu pjevati zajedno, osjetiti emociju i energiju prvenstva - rekla je Knoll.