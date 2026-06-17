100 fotki HR parade u Dallasu! Knollica, ministar, zanosne Hrvatice, kočije i megazastava

DALLAS - Parada američko-hrvatskog prijateljstva održala se u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu u središtu grada u Teksasu uoči utakmice Hrvatske i Engleske, sudjelovalo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača uz poneko poznato lice: Ivana Knoll, ministar Damir Habijan, ranije i nastup Tajči i Ante Gele uz kojega je bila njegova Jelena Perčin. Pogledajte kadrove sa zemlje i iz zraka
Parada američko-hrvatskog prijateljstva u organizaciji udruge Mi Hrvati održana je u utorak navečer po lokalnom vremenu, odnosno u ranojutarnjim satima po hrvatskom uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Parada američko-hrvatskog prijateljstva u organizaciji udruge Mi Hrvati održana je u utorak navečer po lokalnom vremenu, odnosno u ranojutarnjim satima po hrvatskom uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Parada američko-hrvatskog prijateljstva u organizaciji udruge Mi Hrvati održana je u utorak navečer po lokalnom vremenu, odnosno u ranojutarnjim satima po hrvatskom uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Među tisućama hrvatskih navijača isticala se jedna tetovirana djevojka.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Pa ipak, zvijezda okupljanja bila je najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica Ivana Knöll.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Velika su očekivanja. Ja nikad ne igram na malo. Nastupala sam kao DJ-ica na Fifa fan festivalu u LA-u. Što god da se zbilo, ostajem do kraja. Očekujem finale. Rekla sam BBC-u da ćemo ih razvaliti i da budu sretniji što ćemo to napraviti danas nego kasnije, rekla nam je.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Fifinu fan festivalu u Fair Parku pažnju su plijenile tri kanadske Hrvatice: Martina, Rina i Tanja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Jedna je bankarica, druga agentica za putovanja, a treća radi doma iz ureda. Rina se bavi prodajom odjeće u bojama Hrvatske. Dolaze na utakmicu protiv Engleske i uvjerene su u pobjedu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Jedan od najuzbudljivijih trenutaka povorke bilo je razvijanje 150 metara duge hrvatske navijačke zastave iz Crikvenice koja već tradicionalno putuje na velika nogometna natjecanja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Među navijačima je bio i ministar pravosuđa Damir Habijan.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Impresivno je bilo vidjeti jahačice sa zastavama SAD-a, Hrvatske i Čilea u mimohodu, a iza njih išle su kočije.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ovako je razvijanje zastave izgledalo s jednog od nebodera u Dallasu, uhvatio ga je fotograf Pixsella.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U navijačkoj zoni u Fair Parku naši su se zabavljali i prije povorke.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Cijene su, dakako, u američkom stilu. Ne baš za svačiji džep.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ante Gelo nastupio je s Tajči, a prije svirke družio se s partnericom Jelenom Perčin.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Jedna od popularnijih Hrvatica u Americi Tajči zagrijala je navijače najvećim hitovima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL