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100 fotki HR parade u Dallasu! Knollica, ministar, zanosne Hrvatice, kočije i megazastava

DALLAS - Parada američko-hrvatskog prijateljstva održala se u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu u središtu grada u Teksasu uoči utakmice Hrvatske i Engleske, sudjelovalo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača uz poneko poznato lice: Ivana Knoll, ministar Damir Habijan, ranije i nastup Tajči i Ante Gele uz kojega je bila njegova Jelena Perčin. Pogledajte kadrove sa zemlje i iz zraka
SP 2026 Dallas: Ivana Knoll na povorci hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Parada američko-hrvatskog prijateljstva u organizaciji udruge Mi Hrvati održana je u utorak navečer po lokalnom vremenu, odnosno u ranojutarnjim satima po hrvatskom uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Parada američko-hrvatskog prijateljstva u organizaciji udruge Mi Hrvati održana je u utorak navečer po lokalnom vremenu, odnosno u ranojutarnjim satima po hrvatskom uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 1

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