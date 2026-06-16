Vatrena Knoll stigla u Dallas uoči okršaja Vatrenih i Engleza! 'Spremna za četvrto prvenstvo'

Dok se Vatreni spremaju za 'prvi ispit' na Svjetskom prvenstvu, Ivana Knoll već je promijenila nekoliko američkih gradova. Nakon što je rasplesala navijače na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, najpoznatija hrvatska navijačica spakirala je kofere i stigla u Dallas.

- Spremna za svoje četvrto Svjetsko prvenstvo - poručila je uzbuđeno iz hotela.

Foto: Instagram

U međuvremenu se prisjetila i atmosfere iz Los Angelesa. U prepoznatljivoj kombinaciji sa šahovnicom, zaštitnim znakom koji ju je proslavio, Knoll je stala za DJ pult i pokazala da se posljednjih godina sve ozbiljnije snalazi i u glazbenom svijetu. Okupljena publika plesala je uz njezine house i techno ritmove, a energija s pozornice prelila se i među navijače koji su se ondje okupili uoči utakmica Svjetskog prvenstva.

- Ale ale ale! Idemooo! - poručila je uz snimku nastupa.

Foto: Instagram/screenshot

Već sutra, nakon utakmice Hrvatske i Engleske, Knoll će stati za DJ pult na službenom after partyju u Dallasu.

Knoll je svjetsku popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, gdje su njezine fotografije s tribina obišle svijet. Zahvaljujući upečatljivim navijačkim kombinacijama postala je jedno od najprepoznatljivijih lica, a od tada redovito prati hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima i sportskim događajima.

- Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto Svjetsko prvenstvo. Bila sam u Brazilu, Rusiji i Katru, a sad i u Americi, što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području gdje danas živim - rekla je navijačica nedavno za Net.hr, koja već neko vrijeme gradi karijeru iza DJ pulta.

Foto: Instagram/screenshot

Za ovogodišnje natjecanje objavila je i pjesmu 'We Are The People'.

- Htjela sam napraviti pravu stadionsku himnu koju ljudi mogu pjevati zajedno, osjetiti emociju i energiju prvenstva - rekla je Knoll.