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Vatrena Knoll stigla u Dallas uoči okršaja Vatrenih i Engleza! 'Spremna za četvrto prvenstvo'

Piše 24sata,
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Vatrena Knoll stigla u Dallas uoči okršaja Vatrenih i Engleza! 'Spremna za četvrto prvenstvo'
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najpoznatija hrvatska navijačica će u gradu domaćinu bodriti hrvatsku reprezentaciju, a potom stati za DJ pult na službenom after partyju

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Dok se Vatreni spremaju za 'prvi ispit' na Svjetskom prvenstvu, Ivana Knoll već je promijenila nekoliko američkih gradova. Nakon što je rasplesala navijače na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, najpoznatija hrvatska navijačica spakirala je kofere i stigla u Dallas.

- Spremna za svoje četvrto Svjetsko prvenstvo - poručila je uzbuđeno iz hotela.

Foto: Instagram

U međuvremenu se prisjetila i atmosfere iz Los Angelesa. U prepoznatljivoj kombinaciji sa šahovnicom, zaštitnim znakom koji ju je proslavio, Knoll je stala za DJ pult i pokazala da se posljednjih godina sve ozbiljnije snalazi i u glazbenom svijetu. Okupljena publika plesala je uz njezine house i techno ritmove, a energija s pozornice prelila se i među navijače koji su se ondje okupili uoči utakmica Svjetskog prvenstva.

- Ale ale ale! Idemooo! - poručila je uz snimku nastupa.

Foto: Instagram/screenshot

Već sutra, nakon utakmice Hrvatske i Engleske, Knoll će stati za DJ pult na službenom after partyju u Dallasu.

KNOLLDOLL FOTO Ovako se mijenjala vatrena navijačica Ivana Knoll: U mini bikiniju bodrila Vatrene
FOTO Ovako se mijenjala vatrena navijačica Ivana Knoll: U mini bikiniju bodrila Vatrene

Knoll je svjetsku popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, gdje su njezine fotografije s tribina obišle svijet. Zahvaljujući upečatljivim navijačkim kombinacijama postala je jedno od najprepoznatljivijih lica, a od tada redovito prati hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima i sportskim događajima.

- Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto Svjetsko prvenstvo. Bila sam u Brazilu, Rusiji i Katru, a sad i u Americi, što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području gdje danas živim - rekla je navijačica nedavno za Net.hr, koja već neko vrijeme gradi karijeru iza DJ pulta.

Foto: Instagram/screenshot

Za ovogodišnje natjecanje objavila je i pjesmu 'We Are The People'.

- Htjela sam napraviti pravu stadionsku himnu koju ljudi mogu pjevati zajedno, osjetiti emociju i energiju prvenstva - rekla je Knoll.

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