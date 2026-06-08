Ivana Knoll se pohvalila novim velikim nastupom: Dođite svi! Ovo je ostvarenje mojih snova

Ivana Knoll je objavila na društvenim mrežama da će nastupati na FIFA Fan Festivalu koji se održava u Los Angelesu. Svoje oduševljene nije mogla sakriti te je u objavi navela kako će nastupati 13. lipnja i nadodala da joj je taj nastup ostvarenje sna.

Videom na Instagramu poziva sve obožavatelje da ju podrže u LA Memorial Coliseumu koji ima kapacitet za čak 90.000 gledatelja.

Ivana Knoll se bacila u glazbene vode te se na svjetskoj sceni predstavila kao DJ-ica umjetničkog imena Knolldoll. Prije mjesec dana objavila je, kako ona kaže, službenu himnu Svjetskog prvenstva imena "We are the people".

Foto: instagram

FIFA Fan Festival jedan je najvećih popratnih događaja Svjetskog prvenstva gdje fanovi uz partijanje mogu i pratiti utakmice. Festivali se organiziraju u svih 16 gradova domaćina Svjetskog prvenstva.

KATAR 2022 - Ivana Knoll spremna za utakmicu protiv Maroka i osvajanje bronce | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Ivana Knoll proslavila se na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te je od tada ne propušta bitne utakmice naše reprezentacije.