Videom na Instagramu poziva sve obožavatelje da ju podrže na nastupu u LA Memorial Coliseumu koji ima kapacitet za čak 90.000 gledatelja
Ivana Knoll se pohvalila novim velikim nastupom: Dođite svi! Ovo je ostvarenje mojih snova
Ivana Knoll je objavila na društvenim mrežama da će nastupati na FIFA Fan Festivalu koji se održava u Los Angelesu. Svoje oduševljene nije mogla sakriti te je u objavi navela kako će nastupati 13. lipnja i nadodala da joj je taj nastup ostvarenje sna.
Videom na Instagramu poziva sve obožavatelje da ju podrže u LA Memorial Coliseumu koji ima kapacitet za čak 90.000 gledatelja.
Ivana Knoll se bacila u glazbene vode te se na svjetskoj sceni predstavila kao DJ-ica umjetničkog imena Knolldoll. Prije mjesec dana objavila je, kako ona kaže, službenu himnu Svjetskog prvenstva imena "We are the people".
FIFA Fan Festival jedan je najvećih popratnih događaja Svjetskog prvenstva gdje fanovi uz partijanje mogu i pratiti utakmice. Festivali se organiziraju u svih 16 gradova domaćina Svjetskog prvenstva.
Podsjetimo, Ivana Knoll proslavila se na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te je od tada ne propušta bitne utakmice naše reprezentacije.
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