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PODSJETILA NA FOTKU

Knoll i Haaland bili su glavna tema Ibize: 'U formi i van igre'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Knoll i Haaland bili su glavna tema Ibize: 'U formi i van igre'
Foto: Instagram
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Knoll opet zapalila mreže uz fotku s Haalandom: 340 tisuća lajkova i komentari pljušte!

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Erling Haaland jedna je od glavnih tema ovog Svjetskog prvenstva. Norveški stroj zabio je sedam golova na Mundijalu i u velikoj je borbi za zlatnu kopačku. Svoj konto pokušat će podebljati protiv Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva (23 sata). Kako je Haaland "vruća" priča na terenu, Ivana Knoll je isto to van terena, a ona je podsjetila na njihovu zajedničku fotku.

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Foto: Instagram

Haaland i Knoll slikali su se na Ibizi prije tri godine, a fotka je zapalila internet. Brojni komentari preplavili su objavu na kojoj je Knoll ostavila srca u bijeloj i svijetlo-plavoj boji, po uzoru na boje Manchester City. Objava je skupila 340.000 lajkova.

"Haaland je u formi i kad je na odmoru", "Ima li Haaland sad dvije Zlatne lopte?", "Ovaj čovjek ne prestaje s golovima čak i van terena", samo su neki od komentara ispod objave. Haaland je te sezone osvojio trostruku krunu s Manchester Cityjem, zabio 52 gola, a onda sve okrunio fotkom s jednom od najpoznatijih navijačica na svijetu.

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