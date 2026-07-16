Pojavila se vijest da će Knoll nastupiti u Đakovu: 'Nije istina'

Đakovom se proširila vijest kako im stiže 'poznata DJ zvijezda Ivana Knoll', ako bude dovoljno interesa za njen nastup. Vijest je to koja je osvanula na Facebook profilu Đakovački LIST, koji kao organizatore navode Turističku zajednicu grada Đakova.

"Umjesto, najavljene Aleksandre Prijović u Đakovu će ovisno o broju prijavljenih nastupiti poznata DJ zvijezda Ivana Knoll. Rezervacije za mogući koncert možete učiniti porukom i pozivom Turističkoj zajednici Grada Đakova. Turistička zajednica objavit će koliki je interes za ovaj događaj te će se prema tome kreirati datumi!", piše u objavi uz fotku KnollDoll.

Objava je izazvala brojne reakcije građana, no iz Turističke zajednice Grada Đakova su za 24sata potvrdili kako koncerta neće biti te su objasnili o čemu se radi.

Naime, riječ je o lažnoj vijesti, a Ivana Knoll ni Aleksandra Prijović nemaju dogovorene koncerte u njihovom gradu. Istaknuli su kako je Facebook profil koji je plasirao tu vijest lažan te da je već od prije prijavljen policiji.