Ivana Knoll nastupat će u Splitu

Dolazim u Split, poručila je Ivana Knoll, 'vatrena' navijačica i DJ-ica na svojem Instagram Storyju. Prije nekoliko dana objavila je kako će nastupiti na Rugby 7 europskom prvenstvu na stadionu Park mladeži 24. srpnja, odnosno idući petak.

- Preuzet ću pozornicu za nezaboravnu večer. Jedva čekam da slavim sa svima vama u svojoj zemlji - napisala je Knoll te dodala: 'Učinimo ovu večer nezaboravnom'.

Knoll je tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu pratila utakmice hrvatske reprezentacije gdje je na tribinama bodrila 'vatrene', često u kompletićima koji su izazivali veliku pozornost. Nakon što je Hrvatska ispala je podršku dala reprezentaciji Norveške.

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Nedavno se pojavila i vijest kako će Knoll nastupati i u Đakovu. Na Facebook profilu 'Đakovački LIST' pojavila se objava u kojoj se navodi da će ova DJ-ica nastupiti umjesto Aleksandre Prijović. 'Rezervacije za mogući koncert možete učiniti porukom i pozivom Turističkoj zajednici Grada Đakova. Turistička zajednica objavit će koliki je interes za ovaj događaj te će se prema tome kreirati datumi!', piše u objavi koja je izazvala brojne reakcije građana.

No, iz Turističke zajednice su za 24sata tada potvrdili kako nastupa neće biti te da se radi o lažnoj vijesti. Dodali su kako niti Knoll niti Prijović nemaju dogovorene koncerte u njihovom gradu te istaknuli da je Facebook profil koji je plasirao tu vijest lažan te da je otprije prijavljen policiji.