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Ivana Knoll za 24sata: Večeras pobjeđujemo, a pripremila sam poseban outfit u našim bojama!

Piše Stela Kovačević,
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Ivana Knoll za 24sata: Večeras pobjeđujemo, a pripremila sam poseban outfit u našim bojama!
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SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči važne utakmice otkrila nam je svoju prognozu, ali i što misli o dosadašnjoj igri Hrvatske

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Ovo mi je već četvrto Svjetsko prvenstvo i svako je posebno na svoj način. Prekrasan je osjećaj biti uz naše navijače i bodriti moju Hrvatsku, rekla nam je vatrena navijačica i DJ-ica Ivana Knoll.

Dan prije utakmice protiv Gane, Knoll je bila u povorci s navijačima u Philadelphiji. Nosila je i repliku trofeja koji će se na kraju turnira dodijeliti osvajaču Svjetskog prvenstva. Osim toga, rado se fotografirala i s navijačima. Pitali smo ju kakvo izdanje priprema za utakmicu.

SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane
SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kao i uvijek, pripremila sam posebno izdanje u hrvatskim bojama, ali neka ostane malo iznenađenje do stadiona.

POGLEDAJTE OVO FOTO Ivana Knoll u posebnoj kombinaciji razvukla zastavu, među naše uletjeli i - mladenci!
FOTO Ivana Knoll u posebnoj kombinaciji razvukla zastavu, među naše uletjeli i - mladenci!

Smatra kako Hrvatska večeras sigurno pobjeđuje.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

- Mislim da će Hrvatska pobijediti 2:1. Tko god zabije, manje je bitno najbitnije je da pobijedimo - istaknula je.Dodala je kako protiv Engleza i Paname nismo igrali dobro, ali se nada kako će se dečki sada "aktivirati" i kako kaže, pokazati pravo lice Hrvatske.

24SATA U PHILADELPHIJI VIDEO Spektakl u Philadelphiji nije propustila ni Ivana Knoll: 'Englezi su me iznenadili igrom'
VIDEO Spektakl u Philadelphiji nije propustila ni Ivana Knoll: 'Englezi su me iznenadili igrom'

- Hrvatska je već puno puta pokazala da je najjača kad je najpotrebnije. Vjerujem da možemo daleko ako uhvatimo pravi ritam - rekla je Knoll.Inače, Ivana je ovih dana konstantno u obavezama, pa osim što naše 'vatrene' bodri na tribinama te ne propušta niti jednu utakmicu, odrađuje svoje DJ nastupe.

SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane
SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Zapravo sam cijelo vrijeme na DJ turneji pa kombiniram utakmice i svoje nastupe. Za mene je poprilično hektično jer praktički svaki dan putujem iz grada u grad, ali uživam u tome - ispričala nam je.

SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane
SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkrila nam je i koje su pjesme njen ultimativni mix za “nabrijavanje”.

- Prvo moja pjesma za Svjetsko prvenstvo “We Are The People”. Tu su i moj remix “Srce vatreno” te mashup koji sam napravila s pjesmama “Igraj moja Hrvatska” i “Neopisivo” - govori Knoll.

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Komentari 12
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