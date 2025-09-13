Obavijesti

Ivana Mišerić i ekipa bravo! jutra osvojili Pulu: Vitasović i Cetinski podijelili su uspomene

Ivana Mišerić i ekipa bravo! jutra osvojili Pulu: Vitasović i Cetinski podijelili su uspomene
Foto: bravo!

Pulski Forum postao je radijski studio na otvorenom, a poznata imena i vedra atmosfera oduševili su građane i donijeli posebnu dozu pozitivne energije.

Pulski Forum u petak ujutro bio je studio na otvorenom za ekipu bravo! jutra - Ivanu Mišerić, Filipa Hana i Brunu Bucića. Nakon Bjelovara, karavana bravo! radija nastavila je svoje putovanje i drugi road show dovela u srce Istre, gdje su građani s osmijehom i znatiželjom pratili emisiju uživo.

Foto: bravo!

Specijalni gosti u eteru bili su Alen Vitasović i Tony Cetinski, koji su atmosferu dodatno začinili svojim pričama i uspomenama vezanima uz rodni kraj.

- Ja inače nisam Puližanin, dolazim iz jednog sela koje je 20 kilometara udaljeno. Kad sam došao u Pulu, bila mi je kao New York. Ovo je predivan grad u kojem imam puno prijatelja. Kad prođem pokraj Arene, zaustavim se i shvatim koje bogatstvo imamo", rekao je Alen koji je otkrio i detalje iz karijere: 'Završavam svoj novi album. Imam prijateljicu Katarinu Peović kojoj pomažem oko albuma, s njom imam jedan prijateljski odnos. Dosta je planova, samo neka je zdravlja i sreće'.

Tony se prisjetio studentskih dana i druženja u rodnom gradu: 'Ljudi su ljubazni, susretljivi, a mladi uvijek nalaze svoje načine da se zabave. Sjećam se studentskih druženja u Puli, bilo je prekrasno', rekao je glazbenik koji je nedavno nastupio u rasprodanoj Areni i tako započeo turneju #SamoLjubav koja 22. studenog dolazi u Zadar.

JEDNO POGLAVLJE JE ZAVRŠILO
Ivana Mišerić o odlasku s Otvorenog: 'Tijelo se razbilo od stresa. Nama je ovo trebalo...'

A posebnu povezanost s Istrom ima i Ivana, čiji je partner iz Umaga, a ljetne odmore rado provodi upravo u njegovom kraju.

Na Forumu je ekipu dočekao Jan, slušatelj koji je slavio rođendan: 'Baš je lijepa vijest bila što dolazite kod nas, nadam se da vam je dobro'.

Ekipa bravo! jutra još jednom je istaknula koliko ih veseli što su se građani odazvali i s njima podijelili dobro raspoloženje.

OTVARAMO NOVU ERU
Velike promjene u eteru: Ivana Mišerić, Han i Bucić nova su lica na bravo! radiju, a stara odlaze

- Na Forumu smo doživjeli divnu atmosferu, osmijehe, dobru energiju i toplinu Pule. Nastavljamo svoje putovanje po Hrvatskoj i jedva čekamo vidjeti koji nas grad očekuje sljedećeg petka. Javite nam se, možda baš vi budete domaćini naše emisije - poručila je Ivana Mišerić.

Foto: bravo!

Komentari 1
