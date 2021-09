Nema medenog mjeseca. Prije same svadbe smo bili 20 dana na moru i nekako smo gledali pa ok, već smo se tu odmorili, i nema smisla razmišljati o sljedećem putovanju, ali bit će, možda ne kao medeni mjesec, nego čisto iz uživancije, otkrila je u razgovoru za In Magazin Ivana Mišura (49), novopečena supruga Gorana Vlaovića (32).

Bivša Miss Universe Hrvatske 2014. ispričala je da je još na fakultetu htjela biti organizatorica vjenčanja.

- Tek sad sam shvatila koliko stvari ti trebaš organizirati jer smo između ostalog Goran i ja htjeli sve sami. Ali je baš bio top tulum, to smo i htjeli, na kraju krajeva, i baš sam presretna kako je sve ispalo - rekla je Ivana.

U veljači su Ivana i Goran dobili kćerkicu Vanu, a prije nekoliko dana malena je rekla po prvi puta 'mama'.

- To je bio val oduševljenja. Mi kao roditelji jedno drugom uskačemo, naravno, kako tko ima obaveze, važna je organizacija i da se poštujete međusobno - otkriva.

Podsjećamo, sretni par oženio se krajem kolovoza, a na svadbi su bili brojni uzvanici. Među njima su bile i dvije bivše misice, Natalija Prica i Marijana Kužina.