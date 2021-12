Novinarka Ivana Paradžiković (40) na UNA TV vodit će novu emisiju koja će se zvati 'Lice pravde'. Na Instagramu je potvrdila da kreće s novim poslom, a podijelila je i status o tome kako kako joj je bilo teško te da je kolege nisu podržavale.

Svoju ispovijest napisala je u opisu fotografije na kojoj se vidi naziv njezine nove emisije, a objava je u samo nekoliko sati sakupila preko 2.000 lajkova i brojne komentare podrške.

- Reći ću vam jednu stvar o sebi. Nikada nisam kičmu savijala. Ni kada mi je glava bila na panju niti kada je egzistencija visila o niti. Jer kada je istina u pitanju, kompromisa nema. Pitaju me čija sam sada? Svoja! Uvijek bila i bit ću. To je jedino što vam mogu jamčiti. Ime i obraz su moja najvrednija imovina i s time se ne planiram kockati. Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda, kako je tko stigao - započela je objavu.

Objasnila je da ju nitko od kolega tada nije zaštitio i da je bila prepuštena sama sebi.

- Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi! Svaki komentar podrške, svaki lajk, svaka poruka...svaki onaj nepoznati prolaznik koji mi je kimnuo glavom u znak poštovanja...sve to dalo mi je snage da ne odustanem od sebe i od novinarstva! I zato pošteno, hrabro i pravedno. Tako nastavljam svoj put. Trnovit, kao i svaki do sada. Meni prokrčene staze nisu namijenjene. Pa ipak...sve dok mi je vas...bit će u meni snage za borbu. Ovoga puta na još većem bojnom polju. Sa još više pritisaka i još vise neprijatelja. Zapamtite: iako je zla više, dobro uvijek pobjeđuje. Kad tad - najavila je tako svoj novi životni 'list'.

Ivana Paradžiković od samih je početaka dio tima emisije Provjereno. Prvo kao novinarka, potom kao voditeljica od 2009. godine, a godinu dana kasnije i kao urednica.

Emisija je za to vrijeme dobila brojne nagrade i priznanja te doprinijela boljitku društva. Istraživačka emisija Provjereno bavi se svim važnim problemima društvene i političke svakodnevice.