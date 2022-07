Ivana Trump nakon rastave od Donalda je poručila ženama: 'Nemoj se ljutiti, uzmi mu sve!'

Ivana Trump (73), prva supruga bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (76), preminula je u četvrtak, potvrdila je njena obitelj za ABC.

Poznat kao veliki ljubitelj žena bivši predsjednik SAD-a Donald Trump prvi put se oženio tri godine mlađom češkom manekenkom i skijaškom olimpijkom Ivanom Zelničkovom 1977. godine i u 15-godišnjem braku dobili su dva sina i kćer.

Ona je rođena 1949. u gradu Zlinu u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Udala se prvi put sa dvadeset i dvije godine i to za agenta za prodaju nekretnina Alfreda Winklmayra, koji joj je bio prijatelj iz djetinjstva.

No, 1975. godine seli u Kanadu, razvodi se, počinje raditi kao model i uskoro odlazi u New York. Tamo upoznaje Donalda Trumpa koji ostaje opčinjen dugonogom plavokosom češkom ljepoticom.

Nakon samo godinu dana veze stupaju u brak u travnju 1977. a na Staru Godinu iste godine dobivaju prvo dijete, sina Donalda Jr., 1981. kći Ivanku, a 1984. godine i sina Eric. Govorila je da je Donald osvojio šarmom, inteligencijom i svojom nepresušnom energijom.

Neizbježan tandem društvene scene

Bračni par Trump ubrzo postaje jedan od najpoznatijih i najeksponiranijih parova u njujorškom otmjenom društvu, a Donald je Ivani pružio važnu ulogu u razvoju vlastitog poslovnog imperija, pa je u jednoj anketi 1990. godine Ivana proglašena "hotelijerkom godine" u SAD-u.

Bili su neizbježan tandem društvene scene sa životnim stilom ljudi koji puno rade i zarađuju, a to puno i pokazuju. Sa svoje troje djece,dva sina i kćeri, Donaldom Jr., Ivankom i Ericom bili su idealna američka obitelj. Skladna i uspješna.

Kada je krajem 1990.godine otkriveno kako Donald održava izvanbračnu vezu s glumicom, slatkom plavom Marlom Maples iz gradića Daltona na američkom jugu američki tabloidi su 'poludjeli'. Obožavali su ljubavnu sapunicu u kojoj su se našli američki milijarder, njegova supruga i missica iz Georgije.

Ljubavni trokut je intrigirao američku javnost i baš svi su željeli znati koja će plavuša na kraju pobijediti u borbi za srce kontroverznog milijunaša.

Sukob žene i ljubavnice

Incident između dvije Donaldove žene dogodio u prosincu u elitnom američkom skijalištu Aspen za vrijeme zimskih praznika. Mediji su poludjeli za pričom o sukobu žene i ljubavnice, a verzija što se zapravo dogodilo bilo je bezbroj..

Naime, supružnici Donald i Ivana otišli su u Aspen, a tamo se našla i Marla. Malo tko bi povjerovao da je tamo bila slučajno. One su se naravno srele i došlo je do velike svađe, a po nekima nije sve završilo na riječima nego je došlo i do fizičkog obračuna.

Ivana je 1991.godinu u intervju Barbari Walters kazala da ona nije bila svjesna udaljavanja i problema u braku jer je Donald izjavio da se brak raspao zbog toga što su se oni udaljili te da ju je on na neki način "prerastao".

Marla joj je tada u Aspenu došla i jednostavno rekla "Ja volim Donalda, voliš li ga ti? Ivana joj je odgovorila: Nestani odmah, ja svog supruga jako volim.

Prije toga Ivana je čula telefonski razgovor Donalda i prijatelja u kojem su spominjali Marlu. Kad ga je ona pitala, tko je ta Marla on je odgovorio da je to samo jedna žena koja ga u zadnje vrijeme proganja i da to nije ništa ozbiljno...

'Kučko ostavi mi muža'

Neki svjedoci su kazali da se Ivana na Marlu u restoranu izderala: 'Kučko jedna ostavi mi muža..!', a puno zanimljivija verzija je bila ta da su se susreli na skijalištu i gađale grudama snijega, a postoji i priča da su obje nosile ista skupa skijaška odijela koja im je Donald kupio

- Prišla mi je na skijalištu i rekla mi da voli mog supruga i da imaju aferu. To je bilo strašno bolno - kazala je Ivana.

Ivana uskoro pokreće spektakularnu brakorazvodnu parnicu, intenzivno praćenu u medijima. To je bio pravi prljavi razvod praćen žestokim novinskim obračunima. Marlu su svi gledali kao razaračicu skladnog braka a parnica je na kraju okončana sudskom nagodbom 1992. godine. Donald je Ivani isplatio 25 milijuna dolara, više nego što je trebala dobiti po predbračnom ugovoru a ona je prilikom isplate izgovorila čuvenu rečenicu:

– Nemoj se ljutiti, uzmi mu sve.

Osvrćući se na razvod s Ivanom, Donald je kasnije izjavio: „Nisam otišao zbog druge žene, jednostavno sam otišao“.

Zažalio što je ostavio Ivanu?

Milijunaš nije gubio vrijeme, vjenčao se u prosincu 1993. godine sa Marlom, dva i pol mjeseca nakon rođenja kćeri Tiffany. Brak nije dugo trajao. Razišli su se 1997. godine, a razveli 1999. Marla je odselila u Kaliforniju i sama odgajala kćer dok je Donald plaćao školovanje i uzdržavanje kćeri.

Marla je 2013. godine priznala u Oprah show da zapravo nikad i nije prestala voljeti Donalda.

Prije nekoliko godina u američkim medijima izašle su informacije po kojima je Donald zažalio što je Ivanu ostavio radi Marle i da to s Marlom nije bila prava ljubav već samo čista požuda.

Nakon braka sa Donaldom Ivana se nastavila baviti biznisom i bogatstvo joj se danas procjenjuje na 60 milijuna dolara. Udavala još dva puta, ali su svi brakovi završili razvodom.

Napisala je i knjigu 'Odgoj Trumpovih' u kojoj opisuje životni put svoje troje djece, sinova Donalda Jr. i Erica te kćeri Ivanke, koja danas slovi kao desna ruka svog oca Donalda Tumpa.

Čak nekoliko puta posjetila je i Hrvatsku. U Zagrebu je bila na operaciji vida, a na Hvaru uživala s tadašnjim zaručnikom Rossanom Rubicondijem.

