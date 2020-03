Ivana uz Branka bila do kraja: Ljepša mu je bila i od Angeline

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Posljednji Cikatićev intervju: Sanjam kako trčim po Marjanu

Borilački svijet potresla je vijest o smrti Branka Cikatića u 66. godini, legendarnog hrvatskog borca. Njega je splet nesretnih okolnosti doveo u vrlo teško zdravstveno stanje, a neki su liječnici čak i digli ruke od njega i otpustili ga iz bolnice da kod kuće provede posljednje dane.

Tada mu je najveća podrška bila supruga Ivana Davidovski Cikatić, s kojom se vjenčao 1998.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Čak četiri puta mi je rečeno da mi suprug neće preživjeti. Liječnici na Svetom Duhu, gdje je ležao do povratka kući, savjetovali su me da ga smjestim u dom za starije i nemoćne, no to nije dolazilo u obzir - rekla je jednom prilikom Ivana za Gloriju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Par ima kćer Luciju (21) i sina Brunu (17), a Branko i kćerku Maju (34) iz prvog braka.

- Nitko od nas nije sretniji što je sad doma. Ovdje u Solinu sve smo mu pripremili pa mu soba izgleda kao mala bolnica - kazala je tada njegova supruga za Slobodnu Dalmaciju.

'Hrvatski tigar' je pak priznao da najveći teret nosi upravo Ivana.

- Jer već sam jednom prije imao sepsu, a ona je i tada cijelo vrijeme bila uz mene. Sestre u bolnicama su rekle da bih noću vikao: 'Ivana, Ivana!' - pričao je.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Na vrhuncu karijere Branko je imao 95 kilograma mišića, a kad je stigao kući iz bolnice manje od 70. Bio je neprepoznatljiv, kost i koža, ali i on i obitelj bili su odlučni u borbi za život i ozdravljenje.

Foto: Privatan album, Twitter

- Branko mi je uvijek govorio: 'Nema posustajanja, ne smiješ plakati i biti slaba, moraš biti jaka'. Nikad se nisam predavala niti sam ikad razmišljala da će on umrijeti - rekla je Ivana za IN magazin.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Branko je za svoju ženu govorio da je ljepša od glumice Angeline Jolie (44).

- Da nije bilo nje i djece, ja danas ne bih bio živ. Ivana kuha fantastično i sprema mi što zaželim - hvalio je svoju voljenu koja je ostala uz njega do samog kraja...