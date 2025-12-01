Obavijesti

Show

Komentari 0
VJERA JAČA OD STRAHA

Naša bivša misica Ivančica Pahor: Bolujem od karcinoma

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Naša bivša misica Ivančica Pahor: Bolujem od karcinoma
4
Foto: Facebook

Bivša miss turizma na Facebooku je otkrila da joj je dijagnosticiran karcinom. U emotivnoj objavi napisala je da je cijeli život bila borac te da i ovu bitku prihvaća mirno, s vjerom i uzdignute glave

U ovim trenucima prolazim kroz svoju najtežu životnu agoniju i najveću borbu do sada. Liječničke pretrage potvrdile su dijagnozu karcinoma. Tim je riječima bivša miss Ivančica Pahor prvi put javno progovorila o bolesti koja joj je promijenila svakodnevicu. Unatoč svemu ne gubi vjeru ni snagu. Ovu borbu prihvaća smireno te da je odlučna proći kroz nju s podignutom glavom.

U LJETNOJ MODNOJ KOMBINACIJI Bivša misica prošetala špicom i privukla poglede prolaznika
Bivša misica prošetala špicom i privukla poglede prolaznika

- Oni koji me poznaju znaju da je cijeli moj život bio velika i konstantna borba - padala sam, ali sam se uvijek iznova dizala. Nisam imala vremena ni za jadikovke, a ni za predah. Davala sam sebe do krajnjih granica, a sve samo zbog jedne želje: da moja obitelj bude sretna. Sve sam podredila radu, stvaranju, kreiranju, zapošljavanju, pomaganju - željela sam davati i stvarati korisno i lijepo, za opće dobro i za Vas. Sve što sam željela, ostvarila sam - dodala je Pahor na Facebooku.

Foto: Facebook

Upravo joj obitelj daje snagu u trenucima kad prolazi kroz dijagnozu koja mijenja život iz temelja.

- Najveće bogatstvo i životno ostvarenje imam u Uni. Oslonac i čvrstu stijenu u majci, požrtvovnost i predanost mog dragog brata. Otac je otišao tako prebrzo. Od malena sjecam njegovih rijeci “rad, rad i samo rad”. I to je ono što nam je utkao i ostavio u trajno nasljeđe. Kad pogledam iza sebe, vidim da sam ostvarila jako puno. Uvijek me nosila neka nadnaravna snaga i vjera da me ništa ne može slomiti. Ali život je nepredvidiv i ponekad nas iznenadi baš onda kad mislimo da smo najjači - napisala je Ivančica.

IVANČICA PAHOR Bivša manekenka nakon dugo vremena prošetala je špicom
Bivša manekenka nakon dugo vremena prošetala je špicom

U ovoj borbi vidi početak, a ne kraj.

- Spremna sam za ovu borbu i odlučna proći je uzdignute glave. Obećala sam dragom Bogu da ću iz nje izaći još jača i bolja u svakom smislu. Ovo breme prihvaćam s punom snagom i vjerom da i u njemu postoji razlog - možda je upravo sada došao trenutak da zastanem i predahnem te bolje spoznam nutrinu duše. Hvala ti, dragi Bože. U tvoje ruke predajem se potpuno. Vodi me - dodala je.

Foto: Facebook

Mnogi su je podržali u ovim teškim trenucima. 'Bog je uz tebe na ovom putu, vjeruj u Njegovu snagu i milost', 'Ne daj se draga Ivančice', 'Draga moja, pričale smo o tome neki dan i rekla sam ti, koliko god sad izgleda teško, sve će na kraju biti dobro. Šaljem ti puno, puno pozitivne energije i molim se za tebe', pisali su pratitelji u komentarima.

Ivančica je 2000. godine osvojila titulu Miss turizma, a danas se više ne bavi manekenstvom. Sad dizajnira nakit, a okušala se i u politici. Na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima bila je druga na listi Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, ali nije dobila svoje mjesto u saboru.

Zagreb: Event Best of the Best
Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke
Evo što vas čeka u sapunicama: Ante huška seljake na Katarinu, a Jakovu 'prijeti' Goli otok...
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u sapunicama: Ante huška seljake na Katarinu, a Jakovu 'prijeti' Goli otok...

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025