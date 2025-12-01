Naša bivša misica Ivančica Pahor: Bolujem od karcinoma

U ovim trenucima prolazim kroz svoju najtežu životnu agoniju i najveću borbu do sada. Liječničke pretrage potvrdile su dijagnozu karcinoma. Tim je riječima bivša miss Ivančica Pahor prvi put javno progovorila o bolesti koja joj je promijenila svakodnevicu. Unatoč svemu ne gubi vjeru ni snagu. Ovu borbu prihvaća smireno te da je odlučna proći kroz nju s podignutom glavom.

- Oni koji me poznaju znaju da je cijeli moj život bio velika i konstantna borba - padala sam, ali sam se uvijek iznova dizala. Nisam imala vremena ni za jadikovke, a ni za predah. Davala sam sebe do krajnjih granica, a sve samo zbog jedne želje: da moja obitelj bude sretna. Sve sam podredila radu, stvaranju, kreiranju, zapošljavanju, pomaganju - željela sam davati i stvarati korisno i lijepo, za opće dobro i za Vas. Sve što sam željela, ostvarila sam - dodala je Pahor na Facebooku.

Foto: Facebook

Upravo joj obitelj daje snagu u trenucima kad prolazi kroz dijagnozu koja mijenja život iz temelja.

- Najveće bogatstvo i životno ostvarenje imam u Uni. Oslonac i čvrstu stijenu u majci, požrtvovnost i predanost mog dragog brata. Otac je otišao tako prebrzo. Od malena sjecam njegovih rijeci “rad, rad i samo rad”. I to je ono što nam je utkao i ostavio u trajno nasljeđe. Kad pogledam iza sebe, vidim da sam ostvarila jako puno. Uvijek me nosila neka nadnaravna snaga i vjera da me ništa ne može slomiti. Ali život je nepredvidiv i ponekad nas iznenadi baš onda kad mislimo da smo najjači - napisala je Ivančica.

U ovoj borbi vidi početak, a ne kraj.

- Spremna sam za ovu borbu i odlučna proći je uzdignute glave. Obećala sam dragom Bogu da ću iz nje izaći još jača i bolja u svakom smislu. Ovo breme prihvaćam s punom snagom i vjerom da i u njemu postoji razlog - možda je upravo sada došao trenutak da zastanem i predahnem te bolje spoznam nutrinu duše. Hvala ti, dragi Bože. U tvoje ruke predajem se potpuno. Vodi me - dodala je.

Foto: Facebook

Mnogi su je podržali u ovim teškim trenucima. 'Bog je uz tebe na ovom putu, vjeruj u Njegovu snagu i milost', 'Ne daj se draga Ivančice', 'Draga moja, pričale smo o tome neki dan i rekla sam ti, koliko god sad izgleda teško, sve će na kraju biti dobro. Šaljem ti puno, puno pozitivne energije i molim se za tebe', pisali su pratitelji u komentarima.

Ivančica je 2000. godine osvojila titulu Miss turizma, a danas se više ne bavi manekenstvom. Sad dizajnira nakit, a okušala se i u politici. Na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima bila je druga na listi Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, ali nije dobila svoje mjesto u saboru.

Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL