<p>Uskoro se približava 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu'. Osim što ova emisija spaja parove, ona stvara i prekrasna prijateljstva. Jedno od njih rodilo se između <strong>Ivanke Milutinović</strong> (43) i <strong>Martine Serdar</strong>, koje su se upoznale u posljednjoj sezoni popularne emisije. Njih su dvije zajedno išle na more, a trebala im se pridružiti i <strong>Bahra Zahirović </strong>(52), no ona je bila spriječena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hakija iz 'Ljubav je na selu' se zaljubio</strong></p><p>- Nakon prvotne neodlučnosti bismo li išle krstariti, ipak smo se predomislile i izašle iz Marine Krk. Putovanje je bilo više nego fantastično i mora se priznati da smo se brzo usidrile u najljepšu plažu na Jadranu a.k.a. naše Hawaii odredište - Bašku na Krku - ispričale su za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3837222/ivanka-i-martina/" target="_blank">RTL</a>. Jedan dio puta vozila je Ivanka, a drugi Martina.</p><p>Djevojke su odsjele u apartmanu, a nakon ispijanja egzotičnih pića uputile bi se na plažu. </p><p>- Izgorjele smo u roku od pola sata, ali s velikim užitkom. Nakon jadranskih kalamara i fine kavice, nastavile smo put uspona na panoramsko brdo s povijesnom crkvicom i pritom nazvale Bahru, koja je bila oduševljena pozivom i videopozdravom. Rekla je da nikad prije nije vidjela ljepšeg prizora - dodale su. </p><p>- Malo smo se okrijepile u popodnevnoj vegetaciji, tj. sakupljale smo i udisale mirise smilja i ostalog mirisnog bilja, da bismo naposljetku odlučile otići u istraživanje noćnog života grada Krka, gdje nas je za kraj zateklo teško grmljavinsko nevrijeme. No unatoč toj prolaznoj nepogodi, uspjele smo si priuštiti nezaboravnu avanturu - zaključile su Ivanka i Martina.</p>