Ivanu Paris snimili u javnosti nakon dugo vremena...

Nekadašnja misica Ivana Paris (43) bila je jedno od najpoznatijih lica domaće modne scene, a danas živi daleko od oka javnosti. Nedavno su je snimili na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je davala izjavu za Novu TV o moliteljima i prosvjednicima. Njezine fotografije su se ubrzo proširile na društvenim mrežama.

Ivana je bila bez šminke, s kosom skupljenom u rep i ležernom izdanju.

Foto: Screenshot/Dnevnik Nove TV

Dio javnosti pohvalio je njezin prirodan izgled, a neki su istaknuli kako je nisu mogli prepoznati jer se puno promijenila u odnosu na dane kad je bila popularna.

- Ja nemam problem bez šminke izaći nigdje. Svatko tko me zna kaže da puno ljepše izgledam s malo šminke, a onaj dan su me uhvatili na prepad. Svatko može napraviti neku grimasu i u tom trenutku ispasti loše. No, sada da baš izgledam kao starica od 60 godina, ne znam, ne osjećam se tako - izjavila je bivša misica za Net.hr.

Foto: Screenshot/Dnevnik Nove TV

Ivana je prije bila u braku s bivšim Misterom Hrvatske, Dinom Bubičićem. Upoznali su se u reality showu 'Farma' Nove TV 2009. godine, u kojem su se vrlo brzo i zaljubili.

Zagreb: Stipe Boži? ispao iz showa Farma | Foto: Luka Klun/PIXSELL

Zajedno imaju dvojicu sinova. Uoči desete godišnjice braka, 2020., odlučili su se razvesti.

Godine 2021. Ivana je doživjela obiteljsku tragediju kada je iznenada preminula njezina mlađa sestra Nikita. Ivana je istaknula da joj je vjera pomogla da prebrodi najteže trenutke u životu.

- U Boga vjerujem oduvijek. Ne mogu zaspati da se ne pomolim. Otkad mi nema sestre svako jutro kažem: 'Bože, hvala ti što si me probudio'. Ne prakticiram vjeru u smislu da idem na misu i groblje. Živim vjeru - rekla je Paris za Slobodnu Dalmaciju.

Ivana je prošle godine potvrdila da je sretno zaljubljena.

- Moj odabranik nije javna osoba pa ne mogu otkriti njegov identitet, ali ono što mogu reći je da sam presretna i da sam konačno našla onog pravog. Volim, živim i postojim za moje muškarce, Bogu hvala - zaključila je.

Rijeka: Održana modna manifestacija 7. Riječke stepenice | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL