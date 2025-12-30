Obavijesti

Show

Komentari 0
DIVLJE PČELE

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'
4
Foto: RTL

Večerašnja nova epizoda popularne serije 'Divlje pčele' donijet će niz novih situacija, nesporazuma i napetosti

Turbulentna epizoda 'Divljih pčela' donosi nova, uzbudljiva događanja u Vrilu. Jakov osjeća veliku grižnju savjesti zbog svog oca, a olakšanje osjeti kada im liječnik kaže da je operacija uspješno završena! Rajka, Jakov i Nikola strepe zbog cijele situacije u cijelog bolnici, a onda napetosti nadoda Rajka, kada Nikoli otkrije da je Ante krivotvorio oporuku. "Sve je uzeo sebi", rekla je Rajka Nikoli.

Foto: RTL

Jakov traži oprost od ranjenog oca, a Sikirica dotad traži krivce za napad na Ivicu. Traži Marka i Čavku u kući Vukas, a Mirjana i Ante stali su u obranu svog sina. "Vode ga k'o zadnjeg kriminalca", potresena je Mirjana. Marko osjeća olakšanje jer je Ivica bolje, ljut na Čavku zbog njegovog poteza.

DNEVNI PREGLED Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak: Mirjana i Domazet se mire...
Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak: Mirjana i Domazet se mire...

Karmela i Kata uz piće razgovaraju o svojim ljubavnim situacijama, Kata prvi put olakšava dušu. Karmelu je njihov razgovor dirnuo do suza i otvorio put prema njihovom prijateljstvu. Ugostiteljica osjeća veliku grižnju savjesti zbog onoga što se dogodilo Ivici.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon komentara o Thompsonu Tomašević se fotografirao na 'Prazniku mjuzikla' u Lisinskom
KULTURNO DOGAĐANJE

Nakon komentara o Thompsonu Tomašević se fotografirao na 'Prazniku mjuzikla' u Lisinskom

Veliki jubilej u Lisinskom se obilježio posebnim cjelodnevnim programom - Danom dvorane koji je započeo proglašenjem počasnih članova Lisinskog. Onda je uslijedio koncert "Praznik mjuzikla"
ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?
RECITE NAM

ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?

Nakon neizvjesnog polufinala, danas slijedi finalna emisija u kojoj ćemo napokon saznati tko je osvojio laskavu titulu. No zanima nas i vaše mišljenje, odnosno tko treba postati novi MasterChef
FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi
VRUĆA GALERIJA

FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi

Mnoge poznate dame na društvenim mrežama dijele fotografije koje golicaju maštu fanova, a svoje obline stavljaju u prvi plan. Ovo su dame koje su nas osvojile svojim adutima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025