Ivica Kostelić u avanturi života: Bilo je baš napeto, oštetio se brod, puklo nam je jedro...

Foto: Saša Drobac

Ivica Kostelić bio je u avanturi života preko Atlantika, a on i njegovi pomoćnici kažu da će to pamtiti do kraja života. Ovo putovanje i veliku avanturu gledajte samo na 24sata PLUS+

Cijelo putovanje je jedna velika anegdota, od samog početka kada sam dobio morsku bolest i borio se kako izdržati nekoliko dana u takvom stanju, pa do ludih brzina koje smo postizali niz valove uz vjetar koji je bio izrazito jak. Pa i one smiješne situacije obavljanja nužde i pokušavanja pripremanja hrane u teškim uvjetima, objasnio nam je Saša Drobac koji se sa svojim prijateljem i kolegom Ivicom Kostelić, uputio u veliki izazov.