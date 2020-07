Ivine seanse obnove duha su na čekanju: Sada strepi od korone

SAKUPLJA PRIJAVE Samoprozvana duhovna učiteljica Ana Bučević zasad ne planira otkazati vortex krstarenje koje je obožavala njezina prijateljica Iva Todorić

<p>Vortex krstarenje <strong>Ive Todorić</strong> (44) ovog je ljeta, kako doznajemo, upitno. Gazdina kći povjerila se prijateljima da ju je strah korona virusa i da ne zna hoće li ići na krstarenje svoje duhovne učiteljice <strong>Ane Bučević</strong>.</p><p>- Nemam planova za ljeto u ovoj situaciji – rekla je Iva prijateljima.</p><p>Ana Bučević rekla nam je u utorak da zasad prijave za krstarenje koje organizira jadranskom obalom i dalje traju.</p><p>- Nije zatvoreno ništa. Mi smo sad odradili ljetovanje. Iako situacija se mijenja svako malo. Kako stvari sad stoje, krstarenja će biti – rekla nam je Bučević.</p><p>Nije htjela odgovoriti na pitanje hoće li joj se ove godine pridružiti Iva Todorić.</p><p>- To je osobno pitanje. Ne dajem imena i prezimena ljudi koji dolaze na krstarenje – rekla nam je Bučević.</p><p>Krstarenje traje osam dana, počinje u Splitu, a nastavlja se preko Hvara, Visa i Korčule te završava opet u Splitu. Bučević je ove godine krstarenje organizirala od 25. 7. do 1. 8. Cijena je 17.000 kuna. Tijekom cijelog putovanja Bučević svakodnevno održava jutarnju tjelovježbu, meditacije, predavanja nakon ručka te druženja na mini kruzeru dugačkom 49 metara.</p><p>Kako stoji na njenoj stranici, ideja vortex krstarenja je da 'pruži jasnoću o kreiranju vlastitog života kroz praksu s Anom uz jedinstven doživljaj stapanja s prirodom, odmora, prekrasnih destinacija, edukacije, relaksacije i novih prijateljstava'.</p><p>Iva je vortex krstarenje otkrila prije dvije godine nakon raspada njihova poslovnog carstva i nakon što su joj neke poznate prijateljice okrenule leđa. U posljednje dvije godine život joj se okrenuo naopačke. Od tatine princeze koja je uživala u luksuzu i na čijim se rođendanima davalo Miroslavu Iliću 10.000 eura za 45 minuta pjevanja, koja je na skupe Chanel torbice potrošila barem 280.000 kuna, postala je sramežljiva poduzetnica.</p><p>Utjehu traži u savjetima samoprozvanog life coacha Ane Bučević, koja je i sama u procesu rastave. Prošlo ljeto Iva se s Anom Bučević na krstarenju oporavljala od razvoda od Hrvoja Balenta. Bučević je postala njena osoba od povjerenja.</p><p>- Prošle godine nisam mogla ni pričati koliko sam plakala, ali sad sam dobila potpuni mir u sebi, čemu sam cijeli život težila. Srce mi je kao ovaj Brač ispred mene! Da me netko pita, cijeli život išla bih na vortex - opisala je Iva Todorić svoje iskustvo krstarenja s Anom Bučević. Gazdina kći je tad naglasila kako cijena uopće nije visoka.</p><p>- Možeš cijelu godinu štedjeti da dođeš na ovakvo mjesto - rekla je Iva. Todorić i Bučević s vremenom su se toliko zbližile da su ove zime tulumarile na koncertu Lepe Brene u Beogradu. </p>