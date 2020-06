Vuco: 'Bučevićka, ti puno zujiš, a malo meda daješ. Trebala bi možda kod mene na seminare'

<p>Novopečeni životni guru <strong>Siniša Vuco</strong> (49), koji je u godinu dana i pet mjeseci smršavio 32 kilograma, cijelu noć proučavao je lik i djelo <strong>Ane Bučević</strong> (42) nakon što smo ga upozorili na to da nije jedini u Hrvatskoj koji smatra da se snagom uma čovjek može mijenjati nabolje. Dugo je razmišljao i...</p><p>- Volio bih sa svakim izmijeniti iskustva, samo se kod mene sve temelji na prirodi i kršćanstvu. Kod nje ne vidim dodirnih točaka, ima tu malo vračanja i gatanja, kako se kaže. To mi je na rubnoj granici – prokomentirao nam je Siniša opus samoprozvane motivacijske govornice i odmah nastavio s monologom:</p><p>- Nešto sam je slušao, ali iskreno, mislim da bolje izgleda nego što priča - iskreno će Vuco, koji bi volio upoznati Bučević i s njom razmijeniti iskustva. Ističe da je između njih dvoje najveća razlika to što su u njegovu slučaju iznad svega Bog i kršćanstvo, dok se kod Ane, smatra Vuco, više vrti oko materijalnih stvari...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Vuco je oduševljen Kristinom Mandarinom'</strong></p><p>- Kod nje nisam čuo da je to spomenula. Možda bi trebala kod mene na seminare doći. Ja sam živa hodajuća energija. Da sažmem: ‘Puno zuji, a malo meda daje’. Ali ako nekome pomažu njezini govori, super – kaže Vuco.</p><p>Pjevač nastavlja kako je njegovo područje unutarnja energija osobe, dok “Ana više priča o vanjskim stvarima”. Tu se, ističe, razlikuju, no Vuci to nimalo ne smeta. Misli da ima mjesta za oboje...</p><p>- To je velika razlika. Ja se bavim unutarnjom energijom, kontroliranjem, usmjeravanjem i manipuliranjem unutarnje energije svakog pojedinca. I to sve skupa na bazi prirode jer sam vjerovanja da ju je stvorio Bog. A naša draga Ana više radi okolinu i čovjeka u sintezi s okolinom pa spominje vibracije i to, smatra Vuco.</p><p>Međutim, Bučević skida kapu na logistici, koju je ocijenio odličnom.</p><p>- Ima strašnu organizaciju uradaka i prezentiranja. To je visoko kvalitetan nivo. Ana je jedna lijepa i simpatična priča koja pitko i umiljato dolazi do svojih slušatelja, odnosno konzumenata njezinih uradaka. Apsolutno bi trebalo da se nađemo, imao bih što naučiti od nje. Ja sam prije svega glazbenik, jedva čekam sastanak ako bude htjela. Moja energija je velika, - zaključio je Vuco.</p><p>Smatra kako je najvažnije da je dokazao kako mentalnom energijom može utjecati na stvari. Zato je napravio mali pokus. Njegov sin Vilibald, nogometaš, i njegov prijatelj reprezentativac u odbojci na pijesku Marin Jerčić trenirali su sat i pol te skinuli nešto više od pola kile kad su nakon treninga stali na vagu.</p><p>- Oni su trenirali, a ja sam radio svoje. Znači duh, unutarnja snaga uma i jedno energetsko djelovanje te sam uspio postići ono što i oni za sat i pol vremena treninga, a to je da smo svi skinuli 60 dag. Oni treningom, ja snagom uma. Ljudi će, kad me vide, vidjeti da mogu i njima pomoći – rekao je Vuco i objasnio svoju tezu:</p><p>- Kad ideš u frizera, nećeš vjerovati raščerupanoj, nego onoj s lijepom kosom. Ljudi će reći pa taj čovjek je sebi učinio dobro, učinit će i nama. Kako kod procesa mršavljenja, tako i kod drugih stvari. I seks je bolji što je organizam zdraviji, a duh pozitivniji. Možemo utjecati i na to. Treba mi još dva mjeseca da iskontroliram unutarnju energiju jer još učim - zaključio je Vuco i pozvao ljude na njegove seminare koji će biti krajem ljeta u Splitu i Zagrebu.</p><p>Jedna od Aninih najpoznatijih polaznica tečajeva je <strong>Iva Todorić</strong>.</p><p>- Ivu Todorić ne poznajem osobno. Kod mene su svi dobrodošli – zaključio je pjevač koji smatra da cijena od 17.000 kuna za Vortex putovanje nije previše iako je Bučević nedavno snizila cijenu na 8000 kuna. Vuco zasad ne zna kolika će biti cijena njegovih seminara.</p><p>- Neće biti jeftina ulaznica. A dobit ćete koliko vi želite da dobijete. Možete se zabaviti, a možete steći i neka nova iskustva - zaključio je Vuco. Pjevač je u godinu dana i pet mjeseci skinuo 32 kile. Sa 130 je došao na 98 kila.</p><p>- Shvatio sam gledajući druge da prevelika fizička aktivnost nije pretjerano dobra, odnosno čim se prekine s njom, kile se vraćaju. Upoznao sam neke ljude koji su me naučili, dotaknuli, netko to može više, a netko manje, svi posjedujemo tu unutarnju energiju. Pokušavao sam zadnjih mjesec dana usmjeravati tu unutarnju energiju, manipulirati njome. I jednostavno sam uspio snagom uma, mentalnom snagom, skinuti toliko kila. Bez puno filozofije. A normalno jedem i normalno pijem - tvrdi Vuco, koji se nije odrekao svojeg zaštitnog znaka - janjetine. </p>