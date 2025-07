Ivo iz 'Ljubav je na selu' solira, a omiljena Rasema ga hvali: 'Ima te, sigurno puno plivaš'

Nakon što je s Vesnom Vuković raskinuo zaruke, Ivo Obreza iz showa 'Ljubav je na selu' priznao je da mu nije lako. Za RTL.hr rekao je kako je od siječnja na bolovanju te da se teško privikava na život u Čakovcu, gdje se preselio zbog bivše zaručnice. Jako mu nedostaje Pula, gdje ima siguran posao, obitelj i prijatelje koje poznaje više od 45 godina.

Promjene se vide i na njegovim društvenim mrežama. Maknuo je sve zajedničke fotografije s Vesnom i sad objavljuje samo one na kojima je on. Najčešće su to prizori iz prirode, kojima pokazuje kako provodi dane nakon prekida. Na jednu od njih reagirala je i bivša kandidatkinja Rasema Vladetić.

Foto: Instagram

- Ima te puno, kao vaterpolist. Sigurno puno plivaš - poručila mu je Rasema, koju su gledatelji upoznali kroz 10. i 13. sezonu showa.

Foto: RTL

Drugi su mu dobronamjerno savjetovali da pripazi na liniju, ali čini se da se Ivo trudi pronaći svoj mir i nastaviti dalje. Zaruke su, podsjetimo, bile ozbiljne. Vesna se još u prosincu preselila u Pulu kako bi živjela s Ivom, a u travnju je otkrila da ju je i zaprosio. Sve je izgledalo kao početak zajedničkog života, govorilo se čak i o vjenčanju, možda već ove godine.

No Vesna je početkom srpnja za otkrila da više nisu zajedno.

- Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi - ispričala je Vesna za RTL.hr.

Foto: Facebook

A onda se oglasio i Ivo.

- Meni je jako teško. Od prvog mjeseca sam na bolovanju, sad sam ga zatvorio. Preselio sam se u Čakovec, ali nisam bio za to. U Puli imam siguran posao, prijatelje koje znam više od 45 godina, imam obitelj. Sve je to razlog zašto bih volio da smo ostali u Puli - rekao je za RTL.hr pa nastavio:

- Ne bih volio da je kraj, teško je to baciti u vjetar. Htio bih da mi se vrati u Puli. U kontaktu smo iako smo prekinuli. Planiram otići kod nje, ali da se vrati za stalno u Pulu. Ja sam spreman prijeći preko svega. Htio bih da ona malo bolje promisli, da prijeđe preko svih problema. Volio bih da ona traži oprost za sve što je napravila.

Foto: RTL