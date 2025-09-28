Deset kandidata otvorilo je novu sezonu 'Supertalenta', ali jedna se natjecateljica posebno izdvojila. Ivona Dragičević svojim je talentom, crtajući istodobno rukama i nogama, očarala žiri i publiku
Ivona (26) je rukama i nogama naslikala portret Frane Ridjana i osvojila zlatni gumb: Tresem se
Još uvijek se sva tresem, priznala je Ivona Dragičević (26) nakon nastupa koji joj je donio zlatni gumb u prvoj emisiji nove sezone 'Supertalenta'. Na pozornicu je zakoračila tiho i pomalo sramežljivo, ali ono što je pokazala iznenadilo je sve. Sjela je na stolac i istodobno počela crtati objema rukama i nogama. Publika i žiri gledali su u nevjerici dok su pred njima nastajala četiri crteža odjednom.
Prava čarolija dogodila se na kraju. Ivona je spojila sve papire u jednu cjelinu i otkrila portret voditelja Frane Ridjana. Dvoranom je odjeknulo oduševljenje.
- Znaš kad nekome kažeš: 'ovo si napravio lijevom nogom', pa kad njoj to kažeš, onda to zapravo nešto znači - našalio se Fabijan Pavao Medvešek.
A nakon komentara žirija, oduševljeni voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan dotrčali su na pozornicu i skromnu Ivonu iznenadili zlatnim gumbom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+