Ivona (26) je rukama i nogama naslikala portret Frane Ridjana i osvojila zlatni gumb: Tresem se

Još uvijek se sva tresem, priznala je Ivona Dragičević (26) nakon nastupa koji joj je donio zlatni gumb u prvoj emisiji nove sezone 'Supertalenta'. Na pozornicu je zakoračila tiho i pomalo sramežljivo, ali ono što je pokazala iznenadilo je sve. Sjela je na stolac i istodobno počela crtati objema rukama i nogama. Publika i žiri gledali su u nevjerici dok su pred njima nastajala četiri crteža odjednom.

Prava čarolija dogodila se na kraju. Ivona je spojila sve papire u jednu cjelinu i otkrila portret voditelja Frane Ridjana. Dvoranom je odjeknulo oduševljenje.

Foto: NOVA TV

- Znaš kad nekome kažeš: 'ovo si napravio lijevom nogom', pa kad njoj to kažeš, onda to zapravo nešto znači - našalio se Fabijan Pavao Medvešek.

A nakon komentara žirija, oduševljeni voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan dotrčali su na pozornicu i skromnu Ivonu iznenadili zlatnim gumbom.

Foto: NOVA TV