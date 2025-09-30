Obavijesti

ODUŠEVILA SVE PLUS+

Ivona Dragičević nakon zlatnog gumba u 'Supertalentu': 'Zbog treme nisam noćima spavala'

Ivona Dragičević nakon zlatnog gumba u 'Supertalentu': 'Zbog treme nisam noćima spavala'
Talentirana Zagrepčanka sjela je na stolac i istodobno počela crtati - objema rukama i nogama. Na crtežu se pojavio portret voditelja Frane Ridjana

Otvaranje 12. sezone 'Supertalenta' donijelo je deset raznolikih nastupa kandidata. No večer je obilježio poseban trenutak kad je jedna natjecateljica svojim nastupom zaslužila zlatni gumb. Ivona Dragičević, 26-godišnja Zagrepčanka, na pozornicu je zakoračila samozatajno i sramežljivo, no ubrzo je pokazala nevjerojatan talent.

