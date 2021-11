Ja sam dobar dečko, ti zaslužuješ nešto gore od mene, bila je Kristijanova prva večerašnja 'pljuska' Ivoni u 'Braku na prvu'. Najmlađi par u showu Ivona i Kristijan nikako ne mogu pronaći zajednički jezik te su u njihovom odnosu stalno prisutna međusobna podbadanja i nepotrebne rasprave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kristijan se tijekom igre stolnog tenisa opustio pa uputio teške riječi Ivoni.

- Najljepša si kad stojiš uz prozor i šutiš - dodao je, a Ivona mu je odgovorila da on jednostavno nije lijep.

- Prva dva tjedna si ti bila zla, sad sam ja - vratio je Kiki, pa dodao: 'Ti da si šutjela na vjenčanju, ja bih se 100 posto zaljubio'. Ivona je komentirala kako testira njezino ponašanje.

Par se družio s Andreom i Mislavom te Anom i Marinkom na karaoke večeri.

- Ajmo ih napiti. Kiki traži osobu za dublji razgovor - komentirala je Andrea prije dolaska. Posvađani par je zapjevao duet, a Ivoni se nije svidjelo što ju je Kiki nadglasao.

- Ja sam njoj upropastio život, a ne pjesmu - komentirao je Kiki.

Kiki je kasnije priznao da bi volio djevojku poput Andree.

- Ona ima X faktor, to se vidi u njezinim očima i mogao bih o svemu razgovarati s njom. Andrea ima neke kvalitete koje ja tražim kod žene - priznao je Kiki, a njihova prisnost na karaokama nije se baš svidjela Mislavu, no on ipak vjeruje u svoju ženu i njihov brak.

- Kiki ne pije alkohol, malo gin tonika je njemu dovoljno, ali to je malo tužno jer njemu treba alkohol da se on opusti - komentirala je svog muža Mislavu.

- Nije to do alkohola, to je do nje. On nije papak, on je dobar lik. Ubila je čovjeka i život u njemu - rekao je Mislav.

- Vi mislite da sam ja zla kuja - rekla je Ivona Mislavu.

- Kiki nije čudan, dečko je fenomenalan i u ovom eksperimentu nismo vidjeli ni 10 posto njega - komentirala je Andrea za Kikija, a on je rekao kako ona ima 'x faktor i ispred nje on može biti svoj'.

- Andrea ima neke kvalitete koje ja tražim kod žene, možeš s njom razgovarati o tamnim stranama, razočarenjima o svemu, nema tu neke dlake na jeziku, čisti, otvoreni razgovori - rekao je Kiki.

Kiki i Ivona su sve udaljeniji.

- Je l' ti stvarno treba alkohol da se opustiš? - pitala je Ivona Kikija kad su došli doma.

- Ne treba mi. Popija sam, ali nisam pijan. Mislim da sam dobar - odgovorio je Kiki, pa dodao: 'Ona je super cura, ali s njom nemam energiju i za**banciju'.

Mislava je zanimalo o čemu je Andrea pričala s Kikijem.

- Misliš li da ti je Kristijan prijetnja? - upitala ga je s osmijehom.

Mislav priznaje da su on i Ivona po vjerskim pitanjima sličniji, a po duhovnosti si više sliče Andrea i Kiki. Par je kasnije skinuo prstenje.

I dok Anu muči brzi kraj eksperimenta i povratak u realnost te njezino putovanje u Ameriku, Gordana i Bernard popravljaju svoj odnos i izgleda da su se oboje u potpunosti opustili. U kojem će se smjeru razvijati odnosi te kako će se Sanela i Edin snaći u zajedničkom životu – pogledajte u srijedu u 21.15 sati na RTL-u!