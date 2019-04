Iza kamera kreću svađe: Almira optužila Dinka, a on se naljutio

Baletan, nogometna trenerica, primabalerina i plesač uđu u plesnu dvoranu... Zvuči kao početak dobrog vica, ali nije vic. Riječ je o članovima žirija “Ples sa zvijezdama”.

Baletanu Dinku Bogdaniću (69), trenerici Tamari Despot (38), primabalerini Almiri Osmanović (60) i plesaču Nicolasu Quesnoitu (42). Svaku nedjelju navečer okupe se oko sudačkog stola i poput četiri mušketira upregnu svoje “mačeve” u nadi kako će iz estradnih zvijezda izvući najbolje plesače. Kroz hrabru borbu, krv, znoj i suze uputili su se na zadatak da par bez ritma izbace, a strastvene nagrade prolazom dalje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

No ne teče med i mlijeko u njihovim odnosima. Iako se oko stručnosti mogu složiti, privatno se pojedinci ne mogu podnijeti u istoj prostoriji.

- Gledajte, uvijek govorim, kad je profesija u pitanju, mogu sjediti i s eventualnim neprijateljima i razgovarati o profesiji. A poslije toga možemo izaći i svaki na svoju bandu, kako bi rekli Dalmoši - rekao je Bogdanić za Jutarnji list. Time je apelirao na kolegicu Almiru, s kojom je otpočetka karijere na ratnoj nozi. Naime, Bogdanić je zamijenio Osmanović na mjestu ravnateljice baleta splitskog HNK, a na istoj poziciji zamijenio ju je i u zagrebačkom HNK prije gotovo 20 godina.

Foto: Privatni album

Optuživala ga je da je govorio laži o njezinu radu, a sve kako bi prikrio svoje nedostatke. Njega je to pogodilo jer nije mogao vjerovati da ga bivša prijateljica ima namjeru ocrniti. U pozadini cijele svađe bila je prijava rumunjske plesačice Alexandre Berte, koja je rekla kako ju je Dinko izvrijeđao na probama, a zatim su uslijedile i prijave drugih plesačica.

- Kad poludim, izađem, odem u ured. Vičem, što je normalno kad radite sa 60 ljudi. Moj je problem to što živim balet - rekao je Dinko prije tri godine te odbacio sve optužbe koje su balerine podnijele protiv njega. Na koncu baletne drame Dinko je tužio splitski HNK, koji ga je “protjerao” iz kazališta pet mjeseci prije isteka ugovora te je tražio da mu isplate 30.000 kuna. Parnice još traju.

Foto: Privatni album

- Činjenica je da su mobbing i agresija sve učestaliji i rasprostranjeniji i kod nas i u svijetu, tako da mi je drago da mogu biti barem jedan mali djelić pravednosti koja se bori protiv toga - ispričala nam je Almira, koja je članica Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona je hrvatska primabalerina i prva nacionalna baletna prvakinja te dobitnica brojnih domaćih i inozemnih nagrada, a karijeru je počela u baletnoj školi u Zagrebu. Tad je shvatila da biti balerina nije tako lako kako se čini.

- Dok sam intenzivno trenirala i plesala, bila sam baš prava mesožderka. Kako je balet izuzetno teška umjetnička disciplina, ta mesna prehrana te konzumacija šećera, mlijeka, kave i ostalih svakodnevnih navika koje prate naš život djelovale su na moj želudac i on se naprosto počeo buniti - priča nam Almira. Tad je trpjela česte žgaravice te je postala ovisna o tabletama protiv bolova, da bi zbog baleta prešla na makrobiotičku prehranu te se zauvijek odrekla mesa i kave.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njezin suprug, filmski redatelj Jakov Sedlar (66), pokušao je osvojiti Almiru amaterskim plesom.

- On je već odavno odustao od te vrste zavođenja i počeo me zavoditi svojom osobnošću - izjavila je.

Jakov i Almira zajedno su otpočetka devedesetih godina, a njihova tajna za dugotrajnu i sretnu vezu jest odvojenost, i to po čak dvadesetak dana.

- Nemamo se vremena svađati i, kad se vidimo, uživamo jedan u drugom - rekla je prije nekoliko godina Osmanović te otkrila kako će provesti umirovljeničke dane.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Još nisam stigla skočiti s padobranom, nisam stigla letjeti paraglajderom i nisam skočila bungee. Uglavnom, adrenalinski sportovi su moj plan za starost. Na kraju bih voljela otplesati i u smrt, s osmijehom - kaže primabalerina. U showu “Ples sa zvijezdama” često pohvaljuje izgled i kondiciju muških plesača, ali ponajviše novinara Davora Garića (38).

- Iznenađuješ svaki put sve više, sjajan si partner. Bacila bi se i ja u tvoje ruke - poručila mu je Almira u jednoj epizodi te joj je morao obećati kako će se idući put skinuti “do kraja” zbog nje. No Dinko se s njom, očekivano, nije složio.

- Opustite se, više se opustite. Pogledajte snimku pa ćete vidjeti da ste imali krivu nogu - kritizirao ga je Bogdanić, koji je više privržen hvaljenju atributa ženskih plesačica. S tolikim iskustvom iza sebe te više od 40 godina rada u baletu, Dinko smatra kako ima pravo kritizirati koga god poželi.

S nepunih osamnaest godina postaje članom Baleta HNK u Zagrebu u kojem ubrzo stječe status prvaka. No da nije bilo njegovih roditelja koji su ga podupirali i doslovno vodili za ruku da se upiše u baletnu školu, danas ne bi bio to što je.

- Moja obitelj mi je najviše pomogla kad sam imao konflikte u sebi. Moji roditelji su od samog početka znali da sam biseksualac. Što se tiče roditelja, ja sam rođen pod sretnom zvijezdom - izjavio je u emisiji “Glamour Caffe” i šokirao javnost hrabrošću. Nije htio da ga netko drugi otkrije i pribije na stup srama, zato je na televiziji progovorio o najintimnijoj stvari. Uostalom, kako je i sam rekao u emisiji, svi koji su ga poznavali to su ionako već znali.

Foto: Privatni album

- S 20 godina upoznao sam jednog profesora i u njega se platonski zaljubio. U to vrijeme sam imao veliku žensku ljubav s kojom sam bio zaručen, ali dogodila se ta prekretnica u mom životu - ispričao je tad za “Glamour Caffe” Dinko.

Kad je otišao u Njemačku, kako je rekao u emisiji, pokleknuo je i napravio mladenačku “glupost” s jednom plesačicom koju je jako volio.

- Neplanirano je ostala u drugom stanju. Vjenčali smo se i ona je rodila našeg sina. Nikad nismo živjeli u pravom braku jer je ona htjela klasičan obiteljski život, a ja joj to nisam mogao pružiti. Dvije godine poslije smo se razveli - objasnio je Bogdanić. Sa sinom je, kako je tvrdio u “Glamouru”, tad imao dobar odnos, on je krenuo očevim plesnim koracima te je danas cijenjeni plesač. No Bogdanić ne voli govoriti o privatnom životu pa tako nije htio komentirati odnos sa sinom.

I dok se u showu “prepucava” s Almirom, šuška se kako ni s Tamarom Despot nije u najboljim odnosima.

- Ja ne znam tko ste vi, sjećam vas se samo kad ste plesali s Gopcem u jednoj sezoni - komentirao je Dinko kad se u prvoj emisiji rukovao s Tamarom. Ona je u drugoj sezoni “Plesa sa zvijezdama” 2007. bila mentorica pjevaču Davoru Gopcu (55), a Dinko ih je neprestano i bez dlake na jeziku omalovažavao pred kamerama. Gopčeva supruga Deana u to je vrijeme bila članica komisije Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika koje je odbilo Dinkov zahtjev za status samostalnoga koreografa. Nije birao riječi kad bi Tamara nastupila i u trećoj sezoni showa, nakon čega joj je doslovno 'prekipjelo'.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Više nikad neću nastupati u tom showu jer ne želim da suci liječe osobne frustracije na meni. Dobivala sam, istina, zahtjevne partnere, no ove sezone definitivno nije bilo tako niti smo mi bili tehnički najlošiji par u showu. Pun mi je kufer ‘Plesa sa zvijezdama’ - rekla je 2008. Tamara.

Vratila se tek ove godine, kad su joj ponudili mjesto u žiriju. Despot je nogometna trenerica juniorske ekipe GNK Dinamo, a pod njezinom zviždaljkom trčali su i Dani Olmo (20) te Nikola Moro (21), dva nogometaša koja su nakon skoro pedeset godina odvela Dinamo u “proljeće”.

- Danas sam skroz normalna pojava u svijetu nogometa. Rijetka, ali kod nas me svi znaju, dečki me poštuju i super surađujemo - objasnila je Despot.

Foto: Privatni album

Do Tamare u sudačkoj stolici sjedi i francuski plesač Nicolas Quesnoit koji za sebe kaže da se u 18 godina, koliko živi u Hrvatskoj, “hrvatizirao”, ali da još ima problema s padežima.

- Došao sam tu zbog supruge Ksenije te smo godinama pokušavali postati roditelji i evo konačno nam je nedavno došlo jedno prekrasno malo biće u našu obitelj, a koje nas razveseljava svaki dan - rekao nam je Nicolas, čiji se san da on i supruga postanu roditelji nakon niza pokušaja ostvario kad su udomili dječaka s kojim provode svaku slobodnu sekundu.

Zajedno vode plesni klub, a njihova ljubavna priča započela je na zagrebačkom aerodromu.

- Tad sam ju prvi put ugledao, kad sam je išao upoznati kao plesnu partnericu, a nevjerojatno je da sam osjetio na tom prvom susretu da bi mogla postati i žena mog života, iako se nismo upoznali niti još primili za ruku za naš prvi probni ples - priča Quesnoit. Upravo jer ih je zračna luka spojila, tamo često odlaze na romantične spojeve.

Kao pravi Francuz, sebe opisuje kao galantnog muškarca koji uživa u društvu žena. Priznao je da je u mladosti bio vrlo šarmantan kad su djevojke bile u pitanju.

- Kako sam po prirodi dosta darežljiv, u mladim danima puno sam trošio na cvijeće, piće i večere - pohvalio se Nicolas. Dodao je kako ga je u Hrvatskoj, osim Ksenije, zadržala i ljepota Hrvatica.

Foto: Privatni album

- Kad supruga i ja nismo još bili u vezi, Hrvatice su mi bile jako atraktivne. O ljepoti vašeg mora da ne pričam, to je stvarno mali raj na zemlji - objasnio je Quesnoit. Dodao je da imamo jako kvalitetna vina te da nam je gastronomija odlična, ali da mu jedna stvar iz Francuske jako nedostaje.

- Sirevi mi jedino nedostaju iz Francuske, mekani i kremasti sirevi, ima ih i u Hrvatskoj, ali kad mi mama i tata donesu sir iz Francuske, uvijek je drukčiji okus - rekao je.

Sebe smatra najstrožim članom žirija kad su u pitanju ocjene, ali uvijek nastoji ohrabriti plesače da daju sve od sebe kako bi bili što bolji.

- To su zvijezde koje ne znaju plesati, možda znaju nekoliko koraka iz klubova, ali stvarno ne znaju plesati i moram priznati da je velika hrabrost što su prihvatili taj izazov - zaključio je plesač.