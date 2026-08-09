Iza zaraznog osmijeha krije se teška priča: Zvijezda 'Pitch Perfecta' dugo skrivala patnju

Anna Kendrick rođena je 9. kolovoza 1985. u američkom Portlandu, a njezin profesionalni put započeo je prije nego što ju je otkrio Hollywood. Još kao djevojčica pokazivala je izniman interes za glumu i glazbeno kazalište, a već prije tinejdžerskih godina zakoračila je na profesionalnu pozornicu. Veliki rani uspjeh ostvarila je 1998. godine u broadwayskom remakeu mjuzikla "High Society". Kendrick je dobila jednu od vodećih uloga, a njezin nastup nije prošao nezapaženo. Donio joj je nominacije za prestižne nagrade Tony i Drama Desk te vrlo rano pokazao da je riječ o glumici čija bi karijera mogla nadmašiti granice kazališne pozornice.

Filmski debi ostvarila je 2003. godine u filmu "Camp", priči smještenoj u ljetni kamp posvećen glazbenom kazalištu. Četiri godine poslije pojavila se u nezavisnoj komediji "Rocket Science", u kojoj je utjelovila popularnu i iznimno sposobnu članicu debatnog tima. Uloga joj je omogućila da pokaže drukčiju stranu svojega glumačkog talenta, dok je televizijski nastup u kratkotrajnoj glazbenoj drami "Viva Laughlin" publici pružio priliku da upozna i njezine pjevačke sposobnosti.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Široj svjetskoj publici Kendrick je postala poznata zahvaljujući filmskom fenomenu "Sumrak". U prvom filmu iz 2008. godine glumila je Jessicu Stanley, prijateljicu glavne junakinje Belle Swan, koju je utjelovila Kristen Stewart. Iako nije bila među središnjim likovima priče o ljubavi Belle i vampira Edwarda Cullena, kojeg je glumio Robert Pattinson, popularnost franšize otvorila joj je vrata prema znatno većoj publici. Svoju je ulogu ponovila u nastavcima "Mladi mjesec", "Pomrčina" i "Praskozorje – 1. dio". No dok je publika pratila ljubavnu priču koja je postala globalni fenomen, Kendrick je istodobno gradila karijeru koja ju je ubrzo odvela prema mnogo zahtjevnijim ulogama.

Put prema vrhu

Prava prekretnica dogodila se 2009. godine filmom "Up in the Air". Kendrick je glumila uz Georgea Clooneyja i Veru Farmigu, a utjelovila je Natalie Keener, ambicioznu mladu poslovnu ženu koja smatra da se zaposlenike može otpuštati putem videokonferencija, bez neposrednog susreta. Kendrick je tom ulogom dokazala da može ravnopravno stati uz bok etabliranim holivudskim zvijezdama. Za izvedbu je nominirana za Oscara za najbolju sporednu glumicu, a u istoj se kategoriji našla i njezina kolegica Vera Farmiga. Uslijedio je niz različitih projekata. Godine 2010. pojavila se u osebujnoj fantastičnoj komediji "Scott Pilgrim vs. the World", uz Michaela Ceru, a potom i u hvaljenoj komediji-drami "50/50", u kojoj su glavne uloge imali Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen.

Godina 2012. donijela joj je jedan od najvažnijih filmova u karijeri, "Pitch Perfect". U glazbenoj komediji Kendrick je utjelovila Becu Mitchell, studenticu koja se pridružuje ženskoj a cappella skupini Barden Bellas. Film je prerastao očekivanja i postao veliki hit, a Kendrick je dobila idealnu priliku spojiti glumu, komediju i glazbeni talent. Posebno je popularna postala njezina izvedba pjesme "Cups (When I'm Gone)", koja je dospjela među deset najuspješnijih pjesama na američkoj ljestvici Billboard Hot 100. Uloga Bece postala je toliko prepoznatljiva da se Kendrick vratila u filmovima "Pitch Perfect 2" iz 2015. i "Pitch Perfect 3" iz 2017. godine. Uz nju su se vratile i Rebel Wilson, Brittany Snow, Anna Camp te druge članice glumačke postave.

Foto: Alex Lupul/PRESS ASSOCIATION

Svoju povezanost s mjuziklima nastavila je 2014. godine kada je u filmskoj adaptaciji "Into the Woods" utjelovila Pepeljugu. Glumačka postava bila je impresivna, a uz Kendrick su nastupili Meryl Streep, Emily Blunt, Chris Pine i James Corden. Iste godine pojavila se u drami "Cake" s Jennifer Aniston te u neobičnoj horor-komediji "The Voices" s Ryanom Reynoldsom.

Kendrick je 2018. ponovno privukla veliku pozornost u filmu "A Simple Favor". Godina 2020. donijela joj je značajnije televizijske projekte. U travnju je počela glumiti u humorističnoj seriji "Dummy", nadahnutoj stvarnim odnosom televizijske producentice Cody Heller i Dana Harmona. Samo mjesec poslije bila je među zvijezdama koje su obilježile početak platforme HBO Max zahvaljujući seriji "Love Life".

Humor iza filmskih uloga

Anna Kendrick tijekom godina nije privlačila pozornost isključivo filmovima. Poznata je i po britkom, samoironičnom humoru te neposrednom načinu komunikacije na društvenim mrežama. Upravo je ta kombinacija holivudske zvijezde i osobe koja se ne boji našaliti na vlastiti račun pridonijela njezinoj popularnosti izvan filmskog platna.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Sličnu je otvorenost pokazala u memoarima "Scrappy Little Nobody", objavljenima 2016. godine. U knjizi se s mnogo humora osvrnula na djetinjstvo, početke karijere, vlastite nesigurnosti, tjeskobe i iskustva iz filmske industrije. Umjesto klasične priče o glamuroznom životu slavne osobe, ponudila je osobniji pogled na put od djevojčice koja je odlazila na audicije do međunarodno poznate glumice.

Kendrick iza sebe ima dvije duže veze, no privatni život je vješto skrivala od medija. Dugo je ljubila Edgara Wrighta, redatelja kojeg je upoznala 2009. godine. Razišli su se 2013., a godinu kasnije započela je vezu s Benom Richardsonom. Mediji su prenosili kako su prekinuli 2020. godine.

Prije nekoliko godina otkrila je kako je trpjela emocionalno i psihičko zlostavljanje u jednoj od prošlih veza.

- Našla sam se u situaciji u kojoj sam voljela tu osobu i vjerovala joj više nego sebi - priznala je u intervjuu za People.

- Dakle, kada vam ta osoba govori da imate iskrivljen osjećaj za stvarnost i da ste nemogući te da se sve ono što mislite da se događa ne događa, vaš život stvarno brzo postane zbunjujuć - rekla je Anna, a odbila je imenovati svog bivšeg dečka.