Akcijska komedija 'The Hitman's Wife Bodyguard' ili 'Čuvaj me s leđa 2', kako je naslov pod kojim će film, čini se, ići u domaću distribuciju, sve je bliže tome da zaigra u kino dvoranama diljem svijeta, no ni ovaj nastavak holivudske franšize nije bio imun na sve probleme koji su zadesili filmsku industriju pa i on stoga 'kasni'.

Riječ je o nastavku filma iz 2017., a holivudskim zvijezdama Ryanu Reynoldsu i Samuelu L. Jacksonu ovdje se pridružila i Salma Hayek.

Nastavak je djelomično sniman i u Hrvatskoj, a filmska ekipa nekoliko je mjeseci boravila u Istri i na Kvarneru pa zatim i u Zagrebu te na kontinentu. Treba tek vidjeti što će sve od snimljenog materijala završiti u konačnoj verziji filma, no već u traileru mogu se prepoznati određene lokacije na jadranskoj obali.

Velike holivudske produkcije rado snimaju u Hrvatskoj jer naša raznolikost terena omogućava snimanje kadrova koji će u filmu predstavljati značajno udaljene lokacije, nerijetko i različite kontinente.