Izašle prve fotografije nastavka hit filma Tima Burtona 'Bubimir'

Objavili su prve fotografije glumačke postave filma 'Bubimir 2'. Fotografije prikazuju Winonu Ryder koja se vraća kao Lydia Deetz, Jennu Ortegu kao njezinu kćer Astrid i Catherine O'Haru kao maćehu Deliju Deetz. Glavnu ulogu Bubimira utjelovit će Michael Keaton, a u ovom nastavku filma pojavit će se lik Rory kojeg glumi Justin Theroux, piše ComicBook.

Redatelj filma Tim Burton ispričao je kako su prethodno razmišljali o raznim konceptima filma.

- Razgovarali smo o puno različitih stvari. 'Bubimir i ukleti dvorac', 'Bubimir ide na zapad', 'Bubimir na Havajima' - rekao je Burton za nastavak filma 'Bubimir' iz 1988. godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Film prati tri generacije žena iz Deetza koje su se okupile zbog još neobjašnjene smrti Lydijinog oca Charlesa, a ta ih je smrt vratila Bubimiru.

Za Burtona je to što je Lydia sada srednjovječna majka bilo vrlo intrigantno.

- Toliko sam se poistovjetio s Lydijinim likom, ali onda dođeš do svih ovih godina kasnije, i kreneš vlastitim putovanjem, prelazeći od 'cool' tinejdžera do jadne odrasle osobe. To je film učinilo emocionalnim, dalo mu je temelj - rekao je redatelj.

Film 'Bubimir 2' izlazi 6. rujna.