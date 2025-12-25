Kraj Stranger Thingsa sve bliži! Ove teorije preplavile su mreže

Kako će završiti priča koja je počela još prije deset godina? Hoće li netko umrijeti i, ako da - tko? Što će se dogoditi s Vecnom, Mind Flayerom, Upside Down svijetom i, na kraju, omiljenim likovima iz Hawkinsa? Sva ta pitanja već neko vrijeme muče obožavatelje Netflixove hit-serije “Stranger Things”, kojoj se bliži kraj. Braća Duffer, autori ove popularne serije, odlučili su petu i posljednju sezonu podijeliti na čak tri dijela. Prvi je dio došao krajem studenog na Netflix, a drugi dio je hrvatskoj publici dostupan od 26. prosinca. On se sastoji od tri epizode - “Shock Jock”, “Espace from Camazotz” i “The Bridge”.

Obožavatelji su preplavili društvene mreže teorijama o tome što će se događati u idućim epizodama, a ulje na vatru dolio je i trailer za drugi dio koji je Netflix objavio nedavno. I tako je počela rasprava o onom najbitnijem pitanju - umire li Robin Buckley (utjelovila ju je Maya Hawke) i, još gori scenarij - hoće li umrijeti omiljeni duo, Steve Harrington (glumi ga Joe Keery) i Dustin Henderson (Gaten Matarazzo)? Kad je izašao novi trailer, komentare na YouTubeu preplavila je rečenica “Ako ti umreš, umirem i ja”. Tu rečenicu izmijene upravo Steve i Dustin. Neki tvrde kako je to to - omiljeni duo umire, dok drugi tvrde kako su nešto slično rekli i u jednoj od prethodnih sezona.

Foto: Profimedia

Dok se teorije nižu već mjesecima, braća Duffer su neke i odbacila. Jedna od najpopularnijih bila je da je cijela priča zapravo samo elaborirana kampanja Dungeons & Dragons koju likovi igraju, čime bi se svi nadnaravni događaji sveli na puku fikciju unutar fikcije. Dufferi su odbacili tu ideju kao “razočaravajuću”. Slično tome, odbačena je i teorija da se omiljeni lik Eddie Munson, koji je herojski poginuo u četvrtoj sezoni, vraća kao vampir Kas the Bloody-Handed unatoč brojnim D&D referencama. Nažalost, za obožavatelje metalca iz Hawkinsa njegova je priča završena.

No teorije tu ne prestaju. Sve više fanova vjeruje kako Vecna, odnosno Henry Creel, odnosno Mr. Whatsit, odnosno One, zapravo i nije “glavni negativac” u cijeloj priči nego tek pijun u rukama znatno jače sile. Ova teorija dobila je na snazi nakon brodvejske predstave “Stranger Things: The First Shadow”, koja implicira da je mladoga Henryja Creela korumpirao Mind Flayer. Ako je to istina, finale bi moglo donijeti neočekivani preokret: iskupljenje za Vecnu. Moguće je da će Eleven, Will i ostatak ekipe morati pomoći Henryju da se oslobodi utjecaja Mind Flayera kako bi se zajedno suprotstavili pravom neprijatelju.

Foto: Profimedia

Najviše se rasprava, naravno, vodi o sudbinama likova za koje smo se vezali tijekom prošlih sezona. Od samog početka priča serije vrti se oko Willa Byersa. Njegov nestanak pokrenuo je lavinu događaja, a njegova veza s Naopakim svijetom dublja je i kompleksnija čak i od Elevenine. Otkriće da i on posjeduje moći u prvim epizodama pete sezone potvrdilo je sumnje da će upravo on biti ključan za rasplet. Neke teorije idu toliko daleko da sugeriraju da će Vecna pokušati preuzeti njegovo tijelo, prisiljavajući prijatelje na nemoguću odluku. Ekstremnija, ali zabavna teorija s Reddita nagađa da su Will i Eleven zapravo blizanci razdvojeni pri rođenju, što bi objasnilo njihovu snažnu povezanost. Kao najmoćnija junakinja, Eleven će bez sumnje voditi konačnu bitku. Teorije o njezinoj sudbini kreću se od ultimativne žrtve, gdje bi iskoristila svu svoju snagu da trajno zatvori prolaz u Naopaki svijet i pritom umrla, do gorko-slatkoga kraja u kojem gubi moći i napokon dobiva priliku za normalan život.

Postoji i teorija, inspirirana filmom “Vječni sjaj nepobjedivog uma”, da će Eleven morati izbrisati sjećanja svima na postojanje Naopakog svijeta kako bi ga potpuno uništila, osuđujući sebe na život u samoći, daleko od onih koje voli.

Foto: Profimedia

Osim sudbina likova, fanovi teoretiziraju i o mehanici raspleta. Ideja o putovanju kroz vrijeme sve je prisutnija, pogotovo jer je utvrđeno da je Naopaki svijet zapeo u vremenu, točnije na dan Willova nestanka 1983. Možda će se junaci morati vratiti u prošlost kako bi spriječili nastanak zla. Također, povratak Kali (Eight) i Willove novostečene moći otvaraju mogućnost stvaranja pravog “supertima” koji bi se mogao ravnopravno suprotstaviti Vecni.

Jedna od tužnijih, ali realnijih teorija jest da pobjeda neće biti potpuna. Moguće je da će neki od junaka, poput Eleven, Mikea i Hoppera, morati ostati u Naopakom svijetu kako bi zauvijek čuvali zapečaćene prolaze, žrtvujući svoj život u Hawkinsu za sigurnost svih ostalih. Na neke od njih osvrnula se i zvijezda serije Millie Bobby Brown, koja je utjelovila Eleven. Kod Jimmyja Kimmela je komentirala teoriju prema kojoj je upravo Eleven pomogla Demogorgonu da otme Willa i odvede ga u Upside Down u prvoj sezoni.

- Zapravo, nikad nisam čula ovu teoriju. Je li se to dogodilo? Ne mogu vjerovati da se ljudi sjećaju prve sezone. Ne mogu to potvrditi niti demantirati - rekla je. A što se tiče teorije da su Eleven i Will zapravo blizanci odvojeni pri rođenju?

- Noah i Millie su razdvojeni pri rođenju - rekla je, referirajući se na vrlo blizak odnos koji ima s glumcem koji je utjelovio Willa Byersa. Upravo je Noah u jednom od intervjua skoro otkrio detalje koji bi mogli biti ključni oko nastavka serije. Na pitanje tko je najneshvaćeniji lik u seriji, Schnapp je rekao: “Potajno Vecna”. No kad je krenuo objasniti svoj odgovor, Millie, koja je sjedila uz njega, brzo ga je prekinula: “Ušuti! Budi tiho!”. Kad ga je novinarka pitala može li objasniti odgovor koristeći događaje iz četvrte sezone, i Millie i Noah su se složili kako “nisu dovoljno pametni” da to izvedu.

I ovu je sezonu obilježila glazba. Braća Duffer poznata su po tome da su u prethodnim sezonama redala velike hitove iz 80-ih, a koji su bili značajni za određene scene ili likove. Tako je prvu sezonu obilježila pjesma “Should I Stay Or Should I Go” benda The Clash, a četvrta sezona je u zvijezde ponovno lansirala Kate Bush zahvaljujući njezinu hitu “Running Up That Hill”. Pjesma postaje posebno vezana uz Max Mayfield te je spašava od strašnog Vecne. Pjesma se pojavljuje i u petoj sezoni, ali nije ju, nažalost, ponovno izvukla iz bizarnog Vecnina svijeta istkanom od njegovih uspomena. Ove sezone je popularnost ponovno stekla pjesma pjevačice Tiffany “I Think We Are Alone Now” koja se veže uz novu heroinu - Holly Wheeler.

Najava posebne glazbe

I sama Tiffany ostala je iznenađena kad je čula svoju pjesmu u seriji. No čini se kako će i fanovi ostati iznenađeni gledajući finale serije i što se glazbe tiče. Matt i Ross Duffer u jednom su intervjuu najavili kako će u finalu biti pjesma koja se nikad nije koristila niti u jednoj seriji ili filmu. A prava su dobili, pohvalili su se, upravo zahvaljujući uspjehu koji je postigao hit Kate Bush.

- U normalnim okolnostima nikad nam ne bi dopustili da je koristimo, tako da mislim da nas čeka jedan uistinu epski glazbeni trenutak - rekao je Matt. Odmah nakon najave internetski forumi i društvene mreže pretvorili su se u detektivske urede. Obožavatelji analiziraju svaki detalj, od vremenskog razdoblja radnje do tematike serije, kako bi odgonetnuli o kojoj je pjesmi riječ. Nekoliko imena i pjesama isplivalo je kao glavni favoriti. Mnogi vjeruju da se odgovor krije u opusu bendova poznatih po strogim pravilima licenciranja svoje glazbe. Led Zeppelin i njihova kultna “Stairway to Heaven” često se spominju kao idealan, iako gotovo nemoguć izbor. Međutim, još se češće spominje Pink Floyd.

Foto: Profimedia

Jedan obožavatelj na Redditu detaljno je argumentirao zašto bi pjesma “Sorrow” s albuma “A Momentary Lapse of Reason” iz 1987. bila savršen izbor. Ime koje se možda i najviše ističe u nagađanjima je Prince. Glazbeni genij iz Minnesote bio je notorno zaštitnički nastrojen prema svojoj glazbi, a njegova ostavština i danas pažljivo upravlja pravima. Upravo ta ekskluzivnost čini ga savršenim kandidatom.

Finale Stranger Thingsa će gledati zajedno

Na samo finale serije također ne treba dugo čekati. Ono je najavljeno za 31. prosinca, a hrvatska publika može ga gledati od 1. siječnja. Fanovi u SAD-u i Kanadi moći će ga čak pogledati u kinima, što su neki fanovi na drugim dijelovima svijeta oštro kritizirali. A s fanovima će posljednju epizodu čekati i njezini glavni likovi.

- Sjest ćemo zajedno i pogledati je posljednji put kao grupa. Vjerojatno ćemo plakati cijeli dan... možda i cijeli mjesec - rekao je Noah Schnapp. Dodao je kako je već samo čitanje scenarija bilo iznimno emotivno: “Ne mogu ni zamisliti kako će biti kad to stvarno budemo gledali”.