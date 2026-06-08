Izazvao oduševljenje: Jakov Jozinović otkrio datum izlaska svog albuma i naslove pjesama

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović (20), jedno je od najpopularnijih novih imena na regionalnoj sceni. Sada je obradovao tisuće svojih obožavatelja viješću koju su dugo iščekivali. Putem društvenih mreža otkrio je ključne detalje o svom debitantskom studijskom albumu, uključujući datum izlaska i kompletan popis pjesama.

Album, koji nosi simboličan naziv "Ja za čuda letim", na streaming platformama će se pojaviti 14. lipnja 2026. godine. U kratkoj objavi na Instagramu, Jozinović je napisao:

- ‘Ja za čuda letim’. Moj prvi album 14.06.2026.

Na njemu će se naći osam novih pjesama, među kojima su i naslovna skladba te pjesme "Polje ruža", "Raj" i "Ja volim". Vijest je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a podršku su mu među prvima pružile i kolegice Aleksandra Prijović i Nina Badrić.

Foto: Gordan Svilar

Očekivanja publike od Jozinovićevog prvijenca iznimno su velika, što ne čudi s obzirom na to da je u posljednjih nekoliko mjeseci postao jedan od najtraženijih mladih izvođača u regiji. Njegova karijera, započeta u popularnim talent showovima, doživjela je strelovit uspon zahvaljujući obradama hitova, ali i uspješnim autorskim singlovima.

@jakov.jozinovic Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻 ♬ original sound - Jakov Jozinovic

Da publika s nestrpljenjem očekuje novi materijal, dokazuje i nedavno objavljen isječak pjesme "Raj", koji je u samo 24 sata prikupio gotovo 800 tisuća pregleda, stvarajući ogroman interes i prije službene objave.

Foto: M.M./ATAImages

Objava albuma služi kao uvertira za koncerte koji će uslijediti u sklopu njegove regionalne turneje. Vrhunac se očekuje u Areni Zagreb, gdje će Jozinović nastupiti 19. i 20. lipnja 2026. godine, samo nekoliko dana nakon izlaska albuma, te će publici premijerno predstaviti nove pjesme uživo.

*uz korištenje AI-ja