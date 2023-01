Izbor za Miss Universe bio je namješten? Organizatori tvrde: 'Sve smo odradili po propisima'

Na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, koji je bio u New Orleansu, pobijedila je Amerikanka R'Bonney Gabriel (28), a društvenim mrežama brzo su se počele širiti glasine da je izbor namješten.

Anne Jakrajutatip (43) je nova vlasnica Miss Universe i optužuju je za namještanje natjecanja za Miss SAD-a. Jakrajutatip je na čelu JKN Global Group, koja posjeduje i Miss Universe i Miss SAD-a. Brojni obožavatelji popularnog natjecanja ju prozivaju putem interneta jer smatraju da je sumnjivo da pod kontrolom ima oba natjecanja.

Mnogi ukazuju na ono što se čini očitim sukobom interesa. Naime, njezina je korporacija prošle jeseni kupila Miss Universe za 20 milijuna dolara, a zajedno s tim su došla i prava na Miss SAD-a.

Amy Emmerich, izvršna direktorica organizacije Miss Universe, poriče optužbe da je natjecanje namješteno jer rezultatima natjecanja upravlja neovisna stranka.

- Jedna od četiri najbolje računovodstvene tvrtke u Sjedinjenim Državama obradila je rezultate i potvrdila proces - poručila je za TMZ.

O čitavoj situaciji na TikToku se oglasila i Miss Montane iz SAD-a Heather Lee O'Keefe.

- Stvarno ne možemo kriviti ovu djevojku i to je stvarno tužno jer je njezina izvedba bila nevjerojatna i vjerojatno je mogla pošteno pobijediti. Problem nije u pobjedi R‘Bonney Gabriel. Problem je u navodnoj korupciji organizacije Miss SAD-a - rekla je Heather.

Miss Montane tvrdi da je glavni sponzor natjecanja objavio video pobjednice izbora u luksuznom spa centru u vlasništvu sponzora, nekoliko sati nakon što je pobijedila. Navodi i da postoji fotografija kako friziraju pobjednicu.

- Pobijedila je prije manje od jednog dana, a već je dobila odmor od sponzora. Šalite se? Ovo je neugodno - napisala je na Instagramu.

Naposljetku se oglasila i R'Bonney Gabriel. Tvrdi da je svjesna kako mnogi pričaju da promovira sponzora natjecanja, ali da je njihova ambasadorica bila i ranije.

- Bilo je puno slučajeva kada su nositeljice titule radile sa sponzorima i prije natjecanje i to se promoviralo i nakon njega. Naime, nakon što sam postala Miss Teksasa, sponzori su me pozvali da budem ambasadorica brenda za njihovo novo odmaralište. Pristala sam, snimila sam video i on je objavljen nakon što sam postala Miss SAD-a - objasnila je.

