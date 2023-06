Transrodni glumac šokirao: 'Bio sam u vezi s Kate Marom. Bila je sa mnom i s drugim glumcem'

Elliot Page (36) kanadski je transrodni glumac te autor memoara u kojima otkriva detalje svog zanimljivog života.

Elliot se proslavio u filmu 'Juno' te nakon toga promijenio spol. U memoarima 'Pageboy' otkrio je da je imao vezu s holivudskom glumicom Kate Marom (40).

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Tvrdi da su on i Kate bili u vezi tijekom snimanja filma ‘X-Men: Days of Future Past‘, a ističe da je ona u to vrijeme bila zaljubljena u dvije osobe.

- Nikad nisam mislila da mogu biti zaljubljena u dvije osobe, ali sada mi je jasno da je to moguće - navodno je Kate tada rekla Ellen.

Kate je u to vrijeme, 2014. godine, bila u vezi s glumcem Maxom Minghellom (37). Page, koja je tada bila djevojka, ističe kako je Mara znala da će otkriti njihovu romansu te da joj to nije smetalo.

- To je bilo odmah nakon što sam otkrio da sam homoseksualac, vrijeme istraživanja i slomljenog srca - prisjeća se Page.

- Mislim da sam želio biti s nekime tko mi nije dostupan, mislim da to mnogi od nas rade. Ti usponi i padovi su mi bili kao skok serotonina koji ubrzo nestane - izjavio je glumac, piše Vulture.com.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Kate i Max bili su zajedno četiri godine. Kate se nakon toga udala glumca Jamieja Bella, s kojim je dobila dvoje djece.