Obavijesti

Show

Komentari 0
MASTERCHEF

Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja
7
Foto: NovaTv

'Ovo kuhanje timova je bilo iznad svih naših očekivanja', rekao je chef Stjepan Vukadin. Ipak, crveni tim zasluženo će uživati u pobjedi, dok će zeleni morati u nominacije i suočiti se s novim izazovima

Prvi timski izazov ove sezone MasterChefa završio je velikim iznenađenjem! Chefovima su se uglavnom jako svidjeli okusi koja su sva tri tima pripremila za njih. No, ipak netko mora biti pobjednik, a netko gubitnik, pa se tako zeleni tim našao u nominacijama, dok su crveni odnijeli uvjerljivu pobjedu. Iako su svi timovi pokazali tehničko znanje i kreativnost, upravo se na crvenom meniju osjetila najjasnija povezanost s kontinentalnim okusima, što je bio zadatak izazova.

Foto: NovaTv

Od samog početka voditelji timova morali su preuzeti ne samo odgovornost za organizaciju posla, već i za finalno serviranje. „Moram reći bravo, sva trojica smo iznenađeni kako ste to odradili“, priznao je chef Mario Mihelj nakon završetka kuhanja, naglašavajući kako je disciplina bila na visokoj razini.

Prednost od sedam minuta koju je chef Stjepan Vukadin dodijelio crvenima zbog člana manje u timu, pokazala se korisnom. Njihovo predjelo, pileća krem juha s mlincima punjenim čipsom od piletine, izazvalo je nostalgiju. „To je juha koja vraća u djetinjstvo“, rekla je voditeljica crvenog tima Selma Karić, a žiri je odmah prepoznao toplinu i smisao za temu. Glavno jelo, lungić u krusti od pistacija, žiri je ocijenjeno besprijekornim, a desert, gibanica u plaštu od jabuke, proglašen najboljim desertom večeri. „Bio je najbolji desert koji smo probali“, naglasio je Mario, prije nego što je zaključio: „Crveni tim, uzevši u obzir temu, tehniku, okuse i ideju – vi ste pobjednici ovog gastroduela.“

Foto: NovaTv

Plavi tim, s Renatom Burić na čelu, donio je emociju i osobnu priču. „Odrasla sam na korabi, toga je bilo puno u našoj kući“, priznala je Renata predstavljajući juhu od korabice i celera, koja je osvojila pohvale. „Ovo je toliko iznenađujuće fino“, dodao je Mario, ali desert je ostavio suprotan dojam. „Vidimo da je bilo spašavanje situacije, vidimo to po sirnom preljevu“, upozorio je Stjepan, jasno dajući do znanja da tim nije uspio zadržati kontinuitet kvalitete.

NOVA FAZA NATJECANJA Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa
Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa

Zeleni tim koji je radio pod palicom Jurice Juraškovića, predstavio je sofisticiran meni, no upravo je u tome ležao problem. „Tehnički i vizualno ste napravili odlična jela, ali niste zadovoljili zadatak i odradili zadanu temu“, komentirao je chef Goran Kočiš, objašnjavajući zašto je njihova interpretacija tradicionalnih okusa završila kao najlošija. Naime, žiri u njima nije osjetio kontinentalni tradicionalni nedjeljni ručak.

Foto: NovaTv

„Ovo kuhanje timova je bilo iznad svih naših očekivanja“, zaključio je Stjepan, no jasno je da će crveni tim zasluženo uživati u pobjedi, dok će zeleni morati u nominacije i suočiti se s novim izazovima u idućim epizodama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
PROMIJENILA SE

Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Brođanka se u showu 'Ljubav je na selu' okušala dvaput. Tamo je otkrila kako ne radi i da uživa u tome, a nakon showa počela se baviti sadržajem na društvenim mrežama
FOTO Nije za one slabog srca: Heidi Klum gotovo potpuno gola stigla na modnu reviju u Parizu
IMA GAĆICE!

FOTO Nije za one slabog srca: Heidi Klum gotovo potpuno gola stigla na modnu reviju u Parizu

Supermodel i glumica Heidi Klum došla je s kćeri Leni na reviju Vetements proljeće/ljeto 2026. na Tjedan mode u Parizu, a svi su ostali zatečeni njezinim modnim odabirom. Heidi je, naime, obukla samo čipkaste gaćice te potpuno prozirnu mrežastu haljinu. Ipak, možda najviše pažnje privukli su njeni (metalni?) zubi....
FOTO Ljubio je Blanku, a zaručio gimnastičarku. Ovako je Nikola Karabatić gradio ljubavnu priču
NAŠAO JE SREĆU

FOTO Ljubio je Blanku, a zaručio gimnastičarku. Ovako je Nikola Karabatić gradio ljubavnu priču

Bivši rukometaš i gimnastičarka na društvenim su mrežama podijelili fotografije sa zaruka, a obožavatelji su ih zasuli čestitkama i lijepim željama. Prije ove ljubavne priče, on je bio u nekoliko veza koje su punile medijske stupce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025