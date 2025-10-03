Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa

U nadolazećem izazovu kandidati MasterChefa zakoračit će u potpuno novu dinamiku kuhanja. Prvi put ove sezone kuharska će se natjecanja pretvoriti u bitku timova. Snaga, taktika i povjerenje postat će ključni sastojci, a svaki će tim dobiti svojeg vođu, odabranog od strane žirija – Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Maria Mihelja.

Foto: Nova Tv

Goran će odabrati da njegov zeleni tim vodi Jurica Jurašković. 'Zna to biti dosta energično, tako da mi odgovara', poručit će Jurica s dozom sigurnosti, dok će kao prvog suradnika izabrati Otta. On će istaknuti vlastito iskustvo: radio je na brodu, vodio ljude i smatra da će se ta disciplina pokazati presudnom.

Vođenje Marijevog crvenog tim preuzet će Selma Karić. Njezina iskrena želja za uravnoteženim pristupom odjeknut će među kolegama: 'Nadam se da ću dobro voditi izazov, da neće osjećati stres kao kad kuhaju sami', naglasit će Selma. Kao podršku uzet će Endrinu Muqaj, koja će jasno pokazati optimizam: 'I s članom manje možemo izaći kao pobjednici. Složan smo tim, tako da nam jedna osoba manje ništa ne znači.'

Treći, plavi tim, dobit će vođu kojeg će Stjepan izdvojiti kao veliko iznenađenje: Renatu Burić. Njezina vlastita sumnja i emocija neće ostati skrivene. 'Osjećam se kao traktor bez goriva, stres test je bio jako naporan', priznati će Renata, no upravo će u toj krhkosti pronaći snagu da povede svoj tim. Kao pomoćnicu izabrat će Barbaru Grubišić, koja će zahvalno uzvratiti: 'Jako mi je drago što vjeruje u mene. Voljela bih da i ja vjerujem u sebe.'

Foto: Nova Tv

Zadatak pred njima neće biti jednostavan. Svaka će ekipa morati pripremiti tri slijeda kontinentalne kuhinje: juhu, glavno jelo s umakom, škrobom i proteinima te desert. Na raspolaganju će imati 90 minuta i neograničen pristup namirnicama. Autentični okusi morat će se transformirati u moderno i svježe izdanje.

- Ne bih rekla da je to teško odraditi. Napravit ćemo menu koji je jednostavan, ali savršen - kazat će Renata u trenutku kada će timovi osmišljavati strategiju.

Atmosfera će biti nabijena energijom, a očekivanja će rasti iz minute u minutu, stoga ne propustite novu uzbudljivu epizodu MasterChefa na Novoj TV!

Foto: Nova Tv