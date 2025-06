Iznenada otkazali koncert Mate Bulića zbog zdravstvenih tegoba

Otkazan je večerašnji zagrebački koncert Mate Bulića u sklopu Hercegovačke noći u klubu Roko. Organizatori, Zavičajni klub hercegovačkih studenata, su na društvenim mrežama objavili kako je nastup Bulića trebao biti dio proslave njihovog jubileja, no da ga, nažalost, moraju otkazati.

- Došlo je do neočekivanih zdravstvenih tegoba koje Mati onemogućavaju nastup, a nas je informacija isto tako zatekla te nam je iskreno žao što je došlo do ove neplanirane promjene - naveli su.

- Mate je uputio ispriku svima koji su očekivali i priželjkivali njegov nastup. Iskreno mu je žao što ne može biti dio ove proslave, koja mu je, kako kaže bila iznimno važna i posebna - dodali su.

Iako Bulić ne dolazi, organizatori su naveli kako se program proslave nastavlja i da će večer biti ispunjena glazbenom, veseljem i zajedništvom. Na proslavi će svirati Klapa Grga i Tarapana Band, najavili su, te zahvalili svima na razumijevanju.

'Šest mjeseci sam bio živ, a nisam'

Bulić je prije nekoliko mjeseci za Happy FM pričao o svojem zdravlju te rekao da je veliku bitku vodio tijekom pandemije koronavirusa.

- Kad kažete respirator, to mi je kao dobar dan. Šest mjeseci sam bio živ, a nisam. Disao sam, ali sam bio u nekom drugom svijetu. To je priča koju ću u autobiografiji ispričati, na kojoj se radi. Jako je interesantna, to je nešto što sam zaista doživio. Želim da ta knjiga bude lijepa i zanimljiva ljudima, zato se sve temeljito prikuplja i radi uz red I disciplinu - otkrio je za Happy FM.

Naglasio je i kako je prošle godine sam sebi zadao prejak tempo, što mu je također utjecalo na zdravlje.

- U 2024. sam radio kao nikad. Išao sam vidjeti koliko mogu. Izgubio sam kontrolu nad štitnjačom, ne znajući što mi se događa dok mi nisu rekli u bolnici da je moglo biti kobno. I to sam preživio. Sada idem polako, radim onoliko koliko mi snaga daje, a mislim da je još ima - rekao je nedavno.