Mate Bulić piše autobiografiju: '6 mjeseci sam bio živ, a nisam. Bio sam u drugom svijetu...'

Mate Bulić gostovao je u "Special Happy Showu" na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana. Podijelio je brojne uspomene iz djetinjstva u rodnoj Hercegovini, iskustva iz života i glazbene karijere, govoreći o borbi, obitelji, velikim koncertima...

- Bio sam kao svako drugo dijete. Igrao sam se, imao svoje društvo. Baš je bio raspašoj, a onda kada je krenula škola, grupirali smo se kako ćemo do nje. Bila je udaljena otprilike dva kilometra. Nitko nas nije vodio, išli smo sami, nije bilo prometa. S te smo strane bili zaštićeni - prisjeća se Bulić osnovnoškolskih dana.

Potom je upisao elektrotehničku školu u Mostaru, a onda i Ekonomski fakultet kako bi ocu ispunio želju.

- Ocu sam rekao: 'Ja ću biti pjevač, kritiziraj me ako hoćeš, ali ću ti donijeti diplomu jer znam da ti je želja'. Drago mi je što sam završio fakultet, dobiješ posebnu moć izražavanja. Tad sam se forsirao donositi odluke sam, jer ako si povodljiv i nemaš svoje mišljenje, imaš problem - kaže Bulić kojem se nudio posao profesora na predmetu teorije politike u mostarskoj srednjoj školi.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Kakav biste bili profesor da ste prihvatili posao?", upitao ga je Dino.

- Nitko ne bi imao jedinicu, sigurno - nasmijano je odgovorio Mate.

Posebno je istaknuo svog djeda, koji mu je bio velika podrška u početku glazbene karijere.

- On je bio šef kuće. Znao je da mi mora pomoći. Ta priča s djedom mi ostaje za život. Njegovi stavovi o tome kako mi treba pomoći – on je to smatrao velikim. Znao je da je pjevanje čudan poziv. Rekao je mom ocu: 'Vinko, obuci se i idi s malim u Čitluk.' Te večeri sam na festivalu dobio nagradu i od žirija i od publike - prisjetio se.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Ljubav prema supruzi Zdravki ga je odvela u Frankfurt, gdje je radio razne poslove, od kopanja kanala do istovaranja kamiona, ali nije odustajao od svoje ljubavi prema glazbi. Ključnu ulogu u njegovoj odluci da se bori za svoje mjesto na estradnom nebu imala je upravo njegova Zdravka. "Rekla mi je dok smo već bili u braku: 'Borit ću se za djecu, a ti idi raditi jer ti super ide'", priča Mate.

Jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri bio je koncert u Splitu, kada je napunio Stari Plac.

- Te 1998. sam postao prvi u povijesti, što se glazbe tiče, koji je napunio Stari Hajdukov stadion i okupio 30.000 ljudi. Kad smo dogovarali koncert, rekli su mi da mi se pjesme slušaju, a nitko ne zna kako izgledam. Napravili smo dar-mar na koncertu - govori Mate.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Kao dječak je trenirao nogomet i bio golman, a prisjetio se i legendarnog Ćire Blaževića.

- Trenirao nas je u nekim specijalnim utakmicama humanitarnog karaktera. Bila mi je čast i zadovoljstvo da mi je takva legenda bila trener. Kasnije sam odlučio da neću graditi nogometnu karijeru, samo mi je pjevanje bilo u glavi - tvrdi.

Veliku bitku sa zdravljem vodio je tijekom pandemije koronavirusa, no i to je razdoblje Mate uspješno prebrodio.

- Kad kažete respirator, to mi je kao dobar dan. Šest mjeseci sam bio živ, a nisam. Disao sam, ali sam bio u nekom drugom svijetu. To je priča koju ću u autobiografiji ispričati, na kojoj se radi. Jako je interesantna, to je nešto što sam zaista doživio. Želim da ta knjiga bude lijepa i zanimljiva ljudima, zato se sve temeljito prikuplja i radi uz red I disciplinu - otkrio je za Happy FM.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Govorio je i o tome kako je 2024. sebi postavio prevelik tempo, što mu je utjecalo na zdravlje.

- U 2024. sam radio kao nikad. Išao sam vidjeti koliko mogu. Izgubio sam kontrolu nad štitnjačom, ne znajući što mi se događa dok mi nisu rekli u bolnici da je moglo biti kobno. I to sam preživio. Sada idem polako, radim onoliko koliko mi snaga daje, a mislim da je još ima - iskren je bio Bulić.

Ne krije koliko mu znači obitelj i koliko je ponosan na uspjeh svojih kćeri.

- Najviše sam sretan što sam sačuvao obitelj. Moja Ana menadžerica, a Katja je odvjetnica. Neka imaju zdravlja, meni je u prvom redu da se veselim s njima i unucima i nadam se da će ih biti još - priznaje.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Na pitanje o tituli "kralja dijaspore" Mate je skromno odgovorio: "Te epitete ne uvažavam. Ja sam čovjek iz naroda, ako to narod prepozna i prišije ti etiketu, želim do kraja ostati među njima", zaključio je Bulić.