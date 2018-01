U 47. godini iznenada umrla pjevačica The Cranberriesa

Pjevačica Dolores O'Riordan iznenada je preminula u 47. godini.

- Članovi njene obitelji su shrvani i mole za privatnost u ovim teškim trenucima - stoji u službenom priopćenju za medije.

Njeni prijatelji i kolege šokirani su tužnom viješću.

- Ona je unosila svjetlost i vedrinu u živote svoje obitelji. Imala je dobar život, svi smo jako tužni što nas je ovako rano napustila - rekao je njen prijatelj Canon McNamara.

Pjevačica se u prosincu prošle godine pohvalila da je održala nekoliko koncerata nakon duže pauze.

- Osjećam se sjajno, nisam nastupala mjesecima, stvarno sam uživala - napisala je Dolores na društvenoj mreži.

Dolores je bila irska kantautorica koja je predvodila The Cranberries, jednu od najuspješnijih rock grupa devedesetih koji je tijekom karijere prodao preko 40 milijuna albuma.

Rest in peace, Dolores O'Riordan. The voice of The Cranberries has left us. https://t.co/lMNZ2djXgk pic.twitter.com/iE86rucmgQ — The Strombo Show (@TheStromboShow) 15. siječnja 2018.

Cranberriesi su se proslavili svojim drugim albumom objavljenim 1994., s kojeg dolazi i singl 'Zombie'. Dolores O'Riordan napisala je stihove za gotovo sve pjesme Cranberriesa, a glazbu je skladala zajedno s gitaristom Noelom Hoganom (46).

Irska grupa prvi je put u Hrvatskoj zasvirala 2002. godine, kada su nastupali pred krcatom dvoranom Doma sportova.

Dolores je bila toliko oduševljenja iskustvom i reakcijom publike da je iduće godine napisala pjesmu 'Croatia', koja se trebala naći na njenom prvom solo albumu 'Are You Listening' iz 2007. no nikada nije službeno objavljena. S tog albuma, singl 'Ordinary Day' bio je posebno uspješan u Hrvatskoj, vrteći se na radio i TV postajama.

O'Riordan je iza sebe ostavila djecu Taylora Baxtera (20), Molly Leigh (16) i Dakotu Rain (12), koje je imala iz braka s menadžerom grupe Duran Duran, Donom Burtonom (55).

Nakon razvoda s Burtonom, s kojim je bila u braku 20 godina, Dolores je uhićena zbog napada na stjuardesu tijekom leta iz New Yorka za Shannon. Pjevačica nije skrivala da pati od bipolarnog poremećaja.

Foto: Oliver Soulas/DPA/PIXSELL

The Cranberries su trebali zasvirati na domaćem festivalu i 2012., no nastup su otkazali zbog, kako je Dolores rekla, osobnih razloga.

- Ispostavilo se da ovo nije pravo vrijeme za mene da ljeto provedemo na turneji. Ispričavam se svim obožavateljima - poručila je tada pjevačica.

Dolores Mary Eileen O'Riordan rođena je 6. rujna 1971. u okrugu Limerick. Bila je najmlađa od sedmero djece Terencea i Eileen O'Riordan. Cranberriesima se priključila preko audicije, a grupa se prvo zvala The Cranberry Saw Us.

Izdali su pet studijskih albuma prije no što su prekinuli s radom 2003., kada su se posvetili samostalnim projektima. Bend je pauzu prekinuo 2009. te su počeli svjetsku turneju, koja je trajala gotovo godinu dana.