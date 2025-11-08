Obavijesti

Show

Komentari 0
NOMINACIJE, ALI BEZ NAGRADE...

Iznenađeni? Ove zvijezde nisu nikada osvojile nijedan Grammy

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Iznenađeni? Ove zvijezde nisu nikada osvojile nijedan Grammy
Foto: REUTERS/Press Association

Izašao je popis nominacija za Grammy 2026. godine. Rekorder po broju nominacija je Kendrick Lamar, a slijedi ga Lady Gaga. No, neke glazbene zvijezde nikada nisu dobile ovu nagradu, bez obzira na slavu...

Dok Beyoncé ponosno drži rekord s 32 osvojene nagrade Grammy, a njezin suprug Jay-Z ima impresivna 24 kipića, glazbena povijest puna je legendarnih imena koja nikada nisu osjetila težinu tog zlatnog gramofona. Objava nominacija za dodjelu 2026. godine ponovno je otvorila raspravu o tome tko su najveći "gubitnici" u povijesti i nudi li nova runda priliku za ispravljanje nekih od tih, kako mnogi smatraju, nepravdi.

PRESTIŽNA NAGRADA Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu
Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu

Popis glazbenika bez Grammyja iznenađujuće je dugačak i uključuje ikone koje su definirale žanrove i obilježile generacije. Od rock divova do pop kraljica, čini se da prestižna nagrada nije uvijek išla ruku pod ruku s komercijalnim uspjehom ili kulturnim utjecajem.

Legende koje čekaju svoju prvu nagradu

Postoji posebna kategorija umjetnika koji su dobro poznati – redovito su nominirani, ali pobjeda im uvijek za dlaku izmakne. Na vrhu te liste nalazi se R&B pjevač Brian McKnight, koji drži neslavni rekord sa 17 nominacija bez ijedne pobjede. Njegove balade dominirale su radijskim postajama ranih 2000-ih, no kipić mu je ostao nedostižan.

Odmah uz njega su reper Snoop Dogg i islandska avangardna ikona Björk sa po 16 nominacija. Dok je Snoop Dogg bio nominiran za vlastite hitove poput "Gin and Juice" i suradnje s Dr. Dreom, Björk je redovito bila favorit u alternativnim kategorijama, no svaki put je ostala praznih ruku. Sličnu sudbinu dijele i reperi Busta Rhymes (12 nominacija) i Nicki Minaj (12 nominacija), koji još uvijek čekaju svoj trenutak slave na Grammy pozornici. 

Fashion disasters on Oscar night
Fashion disasters on Oscar night | Foto: William Conran/Press Association/PIXSELL

Čak i popularna Jennifer Lopez nikada nije osvojila ovu nagradu. Kako navodi Business Insider, pjevačica i glumica je bila dva puta nominirana za najbolju 'dance' pjesmu 2000. i 2001. godine, no oba puta je izgubila. Prvi put od Cher i njene pjesme 'Believe', a drugi put je nagradu odnijela pjesma 'Who Let the Dogs Out' grupe Baha Men. 

Spektakularna no? Met Gale uz službeni dress code Garden of Time
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Šokantan je i podatak da neke od najvećih glazbenih legendi nikada nisu osvojile natjecateljski Grammy. Bob Marley, sinonim za reggae glazbu, za života nije dobio nijednu nominaciju. Slično je i s Jimijem Hendrixom, koji je svoju jedinu nominaciju zaradio posthumno. Iako su mnogi od njih, poput Diane Ross i grupe Queen, kasnije dobili nagrade za životno djelo, izostanak priznanja za njihova ključna djela ostaje mrlja u povijesti Akademije.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Pop ikone i rock divovi bez kipića

Ako mislite da je komercijalni uspjeh jamstvo za Grammy, varate se. Najbolji primjer je Katy Perry. Jedna od najvećih pop zvijezda 2010-ih, čiji je album Teenage Dream izjednačio rekord Michaela Jacksona s pet #1 singlova, sakupila je 13 nominacija, ali nijednu pobjedu. Njezin poraz u kategoriji Albuma godine 2011. od Arcade Firea i danas se smatra jednim od najvećih iznenađenja.

Slično vrijedi i za Lanu Del Rey, čiji je sanjivi i melankolični pop stil osvojio kritiku i publiku, što joj je donijelo 11 nominacija, ali još uvijek nijedan gramofon.

Berlin: Lana Del Rey nastupila u dvorani Velodrom
Foto: Britta Pedersen/DPA (arhivska fotografija)

Ni rock svijet nije imun na ovakva iznenađenja. Bendovi koji pune stadione i čije su pjesme postale himne, poput Guns N’ Roses, Journey i Kiss, imaju tek pokoju nominaciju i nula pobjeda. Čak ni legendarni Queen, čija je "Bohemian Rhapsody" promijenila glazbu, nikada nije osvojio Grammy za tu pjesmu, izgubivši, između ostalog, od Starland Vocal Banda i njihova hita "Afternoon Delight".

Nova prilika 2026: Mogu li prekinuti niz?

Nominacije za 68. dodjelu nagrada Grammy donose novu nadu za neke izvođače koji još uvijek čekaju svoje prvo priznanje. U centru pažnje je Sabrina Carpenter, koja je s albumom Man's Best Friend zaradila nominacije u ključnim kategorijama, uključujući Album godine i Pjesmu godine. Nakon godina uspjeha, ovo bi mogla biti njezina prilika da konačno osvoji nagradu...

MTV Video Music Awards in New York
Foto: Kylie Cooper

Uz nju je i senzacija Chappell Roan, također nominirana za Album i Pjesmu godine, čime se potvrđuje kao jedno od najvažnijih novih imena u pop glazbi. U kategoriji Najboljeg pop vokalnog albuma svoju priliku traži i Teddy Swims, dok se rock bend Turnstile nada pobjedi s albumom Never Enough.

Zanimljiva je i nominacija Rosé iz grupe BLACKPINK, koja bi s Brunom Marsom za hit "APT." mogla osvojiti svoj prvi Grammy i tako prekinuti dugogodišnji niz u kojem K-pop izvođači ostaju bez glavnih nagrada.

Ove godine je najviše nominacija pripalu Kendricku Lamaru, čak njih devet, a Lady Gaga ga slijedi sa sedam nominacija. Sabrina Carpenter i Bad Bunny 'zaradili' su po šest nominacija. 

SPORTS-FBN-SUPERBOWL-PROP-RESULTS-KC
Foto: Emily Curiel

Dok čekamo proglašenje pobjednika, jedno je sigurno: Grammy nije jedino mjerilo uspjeha. Karijere umjetnika poput Boba Marleyja, Tupaca Shakura ili Patti Smith dokazuju da pravi utjecaj i nasljeđe nadilaze police s nagradama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...
NOVI IMIDŽ INFLUENCERICE

FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...

Nije tajna da obožava eksperimentirati izgledom, a posebno frizurama. Tijekom godina mijenjala je boje, dužine, stilove...
FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
FOTO Lijepa kći Nives Celzijus više nije plavuša: Pogledajte kako Taisha Drpić sada izgleda
NOVA FRIZURA

FOTO Lijepa kći Nives Celzijus više nije plavuša: Pogledajte kako Taisha Drpić sada izgleda

Nives Celzijus na Instagramu je objavila novi video u kojem se pojavljuje i njena kći Taisha Drpić, koja je privukla pozornost novom bojom kose. Naime, Taisha više nije plavuša, već brineta, a teško je odlučiti koja joj boja bolje stoji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025