Iznenađeni? Ove zvijezde nisu nikada osvojile nijedan Grammy

Dok Beyoncé ponosno drži rekord s 32 osvojene nagrade Grammy, a njezin suprug Jay-Z ima impresivna 24 kipića, glazbena povijest puna je legendarnih imena koja nikada nisu osjetila težinu tog zlatnog gramofona. Objava nominacija za dodjelu 2026. godine ponovno je otvorila raspravu o tome tko su najveći "gubitnici" u povijesti i nudi li nova runda priliku za ispravljanje nekih od tih, kako mnogi smatraju, nepravdi.

Popis glazbenika bez Grammyja iznenađujuće je dugačak i uključuje ikone koje su definirale žanrove i obilježile generacije. Od rock divova do pop kraljica, čini se da prestižna nagrada nije uvijek išla ruku pod ruku s komercijalnim uspjehom ili kulturnim utjecajem.

Legende koje čekaju svoju prvu nagradu

Postoji posebna kategorija umjetnika koji su dobro poznati – redovito su nominirani, ali pobjeda im uvijek za dlaku izmakne. Na vrhu te liste nalazi se R&B pjevač Brian McKnight, koji drži neslavni rekord sa 17 nominacija bez ijedne pobjede. Njegove balade dominirale su radijskim postajama ranih 2000-ih, no kipić mu je ostao nedostižan.

Odmah uz njega su reper Snoop Dogg i islandska avangardna ikona Björk sa po 16 nominacija. Dok je Snoop Dogg bio nominiran za vlastite hitove poput "Gin and Juice" i suradnje s Dr. Dreom, Björk je redovito bila favorit u alternativnim kategorijama, no svaki put je ostala praznih ruku. Sličnu sudbinu dijele i reperi Busta Rhymes (12 nominacija) i Nicki Minaj (12 nominacija), koji još uvijek čekaju svoj trenutak slave na Grammy pozornici.

Čak i popularna Jennifer Lopez nikada nije osvojila ovu nagradu. Kako navodi Business Insider, pjevačica i glumica je bila dva puta nominirana za najbolju 'dance' pjesmu 2000. i 2001. godine, no oba puta je izgubila. Prvi put od Cher i njene pjesme 'Believe', a drugi put je nagradu odnijela pjesma 'Who Let the Dogs Out' grupe Baha Men.

Šokantan je i podatak da neke od najvećih glazbenih legendi nikada nisu osvojile natjecateljski Grammy. Bob Marley, sinonim za reggae glazbu, za života nije dobio nijednu nominaciju. Slično je i s Jimijem Hendrixom, koji je svoju jedinu nominaciju zaradio posthumno. Iako su mnogi od njih, poput Diane Ross i grupe Queen, kasnije dobili nagrade za životno djelo, izostanak priznanja za njihova ključna djela ostaje mrlja u povijesti Akademije.

Pop ikone i rock divovi bez kipića

Ako mislite da je komercijalni uspjeh jamstvo za Grammy, varate se. Najbolji primjer je Katy Perry. Jedna od najvećih pop zvijezda 2010-ih, čiji je album Teenage Dream izjednačio rekord Michaela Jacksona s pet #1 singlova, sakupila je 13 nominacija, ali nijednu pobjedu. Njezin poraz u kategoriji Albuma godine 2011. od Arcade Firea i danas se smatra jednim od najvećih iznenađenja.

Slično vrijedi i za Lanu Del Rey, čiji je sanjivi i melankolični pop stil osvojio kritiku i publiku, što joj je donijelo 11 nominacija, ali još uvijek nijedan gramofon.

Ni rock svijet nije imun na ovakva iznenađenja. Bendovi koji pune stadione i čije su pjesme postale himne, poput Guns N’ Roses, Journey i Kiss, imaju tek pokoju nominaciju i nula pobjeda. Čak ni legendarni Queen, čija je "Bohemian Rhapsody" promijenila glazbu, nikada nije osvojio Grammy za tu pjesmu, izgubivši, između ostalog, od Starland Vocal Banda i njihova hita "Afternoon Delight".

Nova prilika 2026: Mogu li prekinuti niz?

Nominacije za 68. dodjelu nagrada Grammy donose novu nadu za neke izvođače koji još uvijek čekaju svoje prvo priznanje. U centru pažnje je Sabrina Carpenter, koja je s albumom Man's Best Friend zaradila nominacije u ključnim kategorijama, uključujući Album godine i Pjesmu godine. Nakon godina uspjeha, ovo bi mogla biti njezina prilika da konačno osvoji nagradu...

Uz nju je i senzacija Chappell Roan, također nominirana za Album i Pjesmu godine, čime se potvrđuje kao jedno od najvažnijih novih imena u pop glazbi. U kategoriji Najboljeg pop vokalnog albuma svoju priliku traži i Teddy Swims, dok se rock bend Turnstile nada pobjedi s albumom Never Enough.

Zanimljiva je i nominacija Rosé iz grupe BLACKPINK, koja bi s Brunom Marsom za hit "APT." mogla osvojiti svoj prvi Grammy i tako prekinuti dugogodišnji niz u kojem K-pop izvođači ostaju bez glavnih nagrada.

Ove godine je najviše nominacija pripalu Kendricku Lamaru, čak njih devet, a Lady Gaga ga slijedi sa sedam nominacija. Sabrina Carpenter i Bad Bunny 'zaradili' su po šest nominacija.

Dok čekamo proglašenje pobjednika, jedno je sigurno: Grammy nije jedino mjerilo uspjeha. Karijere umjetnika poput Boba Marleyja, Tupaca Shakura ili Patti Smith dokazuju da pravi utjecaj i nasljeđe nadilaze police s nagradama.