<p>Zaruke su se dogodile još prije, za mene to nije nova vijest, ali odlučio sam to baš sada podijeliti s javnošću. Svadba je trebala biti na današnji dan pa sam zato to i objavio danas jer nam je i godišnjica veze, ispričao je za 24sata modni dizajner <strong>Marko Grubnić </strong>(38). Danas je trebao objaviti fotografiju u bijelom, ali s obzirom na situaciju u cijelome svijetu, to se nije dogodilo. Stoga je pratitelje obradovao drugom sretnom viješću - zarukama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko odgovorio na 24 pitanja!</strong></p><p>Svadba gotovo sigurno neće biti u Hrvatskoj, ali to što je zbog pandemije korona virusa bila odgođena, ne znači da neće biti ove godine. </p><p>- Uvijek je negdje ljeto, pijesak, more sunce... Naša svadba će biti ljetna, a to možemo napraviti i kad je kod nas zima jer je drugdje toplo. A što se tiče korone, jednostavno moramo pratiti situaciju i prilagoditi se tome - kaže Marko. </p><p>Zaručnički prsteni su identični, s dijamantima i smaragdima, a njih su, priča nam, dali posebno izraditi. </p><p>- Samo je jedna sreća u životu. Voljeti i biti voljen. Rekao sam da. To je više od ljubavi - napisao je Marko u opis objavljene fotografije. Pozirao je uz stol prepun crvenih ruža te se počastio šampanjcem kako bi proslavio zaruke. Kad je čovjek sretan, nema razloga to skrivati, često ističe Marko, koji za sebe kaže da uvijek ima sve pod kontrolom. E pa, ovoga puta kad je išao na večeru, nije imao pojma da se zapravo radi o zarukama. </p><p>- Nisam znao ništa što će se dogoditi. To je bilo iznenađenje i za mene. Mislio sam da idemo na večeru, a dočekao me set kao u najljepšem filmu. Izgledalo je zaista filmski. I bio sam iznenađen... Ja, koji inače sve imam pod kontrolom - kroz smijeh nam govori Marko. </p><p>Da je to definitivno jedna od ljepših večeri u njegovu životu, više puta je naglasio kroz razgovor. Iako ima mnogo videa i fotografija s tog predivnog događaja, ne osjeća potrebu sve to objavljivati na Instagramu.</p><p>- Imam predivne uspomene. Super smo se zabavili. Nisam to očekivao, ali najljepše stvari u životu su te koje ne planiram. Sve je bilo privatno i najromantičnije ikad. Kad sam ušao u taj prostor, koji je bio osmišljen i aranžiran samo za nas, mislio sam da sam u filmu, bilo je odlično - u zanosu priča. </p><p>Feštu povodom zaruka još nije organizirao s obzirom na to da je proteklog mjeseca imao stalno neka snimanja i puno posla, a i mjere socijalne distance baš mu ne dopuštaju da napravi zabavu kakvu bi htio. </p><p>Ranije nas je zanimalo i tko je osoba s kojom će Marko provesti ostatak života, ali stilist tada nije htio pričati o detaljima. Međutim, poručio je da kraj sebe ima nekoga tko s njim diše i jednako razmišlja, a to je, kako kaže, uz zdravlje, najveći blagoslov u životu. Najveća mu je želja ostvariti se kao roditelj. </p><p>- Želio bih postati otac, to je jedina želja koju još nisam ostvario. Postoje razni načini kako postati roditelj. O svom putu ne želim javno pričati, nemam potrebu, ne osuđujem gay ljude koji su se borili za djecu preko medija. Ali, ne ubrajam se u tu skupinu ljudi, biti roditelj je za mene biti roditelj - poručio je gostujući u podcastu Inkubator. Ljudi često pričaju o luksuznim krpicama koje nosi pa je Grubnić pričao i o tome otkud mu novac za sve to.</p><p>- Cijelo vrijeme jako puno radim, već 20 godina non-stop. Bilo bi glupo da ne zaradim. Ljudi vide jednu sliku na Instagramu pa sude, ali to je samo jedna sekunda mog života. Često se događa da imam cjelodnevna snimanja, radim na ozbiljnim projektima za televizije, uspijem financirati tako što nemam ženu i petero djece nego sve trošim na sebe. Ljudi samo vide ovo moje, a ne vide da ja nemam sve to što oni imaju. Kad bih imao svoju obitelj i djecu, onda ne bih kupovao torbe koje danas imam - zaključuje.</p>